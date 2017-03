Ortenau Schiltach möchte in Altdorf punkten

SV Steinach – SV Diersburg. Steinach wird sich im zweiten Heimspiel des Jahres gegen Diersburg auf einen harten Fight einstellen müssen. Die Gäste fertigten zuletzt Mühlenbach ab und wollen mit einer ähnlichen Leistung die Armbruster-Truppe bezwingen.

SV Mühlenbach – SV Berghaupten. Beim SVM muss im Kollektiv wieder einiges verbessert werden, wenn die Elf zu alter Stärke zurückfinden möchte. Mit Berghaupten reist am Sonntag ein Abstiegskandidat an, der nicht zu verlieren hat und nur gewinnen kann.

FV Langenwinkel – SSV Schwaibach. Der Tabellenzweite Langenwinkel geht auf heimischem Grün als klarer Favorit in das Pflichtspiel gegen Schwaibach. Den abstiegsgefährdeten Gästen droht der freie Fall. Der SSV hat eigentlich keine Chance, möchte diese aber nutzen.

SV Münchweier – SC Orschweier. Münchweier empfahl sich mit dem glatten Sieg in Schwaibach für das am Wochenende anstehende Derby gegen Orschweier. Der SCO überzeugte in der zweiten Serie noch nicht und geht somit als Außenseiter ins Rennen.

FV Dinglingen – SG Nonnen-/Allmannsweier. Das Schlußlicht darf das Heimspiel gegen die Ried-SG nicht verlieren. Sollte der FVD unterliegen, könnten in Lahr schon frühzeitig die Lichter ausgehen.

DJK Prinzbach – ASV Nordrach. Mit drei Siegen in Folge spielte sich die DJK bis auf den dritten Rang nach vorne. Doch in Allmannsweier folgte der Dämpfer. Diese empfindliche Niederlage will die DJK mit einem Sieg gegen den ASV Nordrach als Ausrutscher abhaken

SC Kuhb-/Reichenbach– FC Kirnbach. Das Abschneiden der Schuttertäler zuletzt liest sich (noch) recht bescheiden. Ein Pünktchen aus drei Spielen entspricht bei weitem nicht dem, was in der Kalkulation vorgegeben ist/war. Gegen den abstiegsgefährdeten FCK steht wieder ein "Dreier" auf dem Zettel.