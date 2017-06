Ortenau Schill behält am Ende kühlen Kopf

Die schwersten Dressurprüfungen dominierte hingegen souverän eine junge Dame, von der man sicherlich noch viel hören wird: Julia de Ridder aus Oberforstbach gewann mit Comtessa bei zwei Starts im St. Georg Special und in einer Dressurprüfung der Klasse S* zweimal mit deutlichem Abstand. Die 20-Jährige stammt aus einer berühmten Reiterfamilie, Mutter Alexandra Simons de Ridder gewann 2000 Olympisches Mannschaftgold. Sie war früher selbst als Aktive Stammgast in Ichenheim, ebenso wie ihr Ehemann Ton, einer der international gefragtesten Dressurausbilder.

Viele beachtliche Erfolge errangen die Aktiven des gastgebenden Vereins: Die zwölf Jahre alte Sofie Riester gewann beispielsweise die südbadische Meistschaft in der Altersklasse Children, Maximilian Benz gewann Bronze bei den Jungen Reitern. Moritz Schmiederer aus Lahr sicherte sich Gold. Benz belegte zwar in der die Meisterschaft abschließenden S*-Springprüfung mit Germany einen guten dritten Platz, hatte jedoch in der Meisterschaftswertung auf Quinta gesetzt, mit der er wie Schmiederer drei Abwürfe hatte, jedoch zwei Sekunden langsamer war.

Die Lahrerin Verena Schieler gewann das Finale der Regio-Tour, ein M*-Springen. Südbadische Meisterin der Junioren Springen wurde Sofia Köninger vom Reitclub Achern vor Kira Eisele aus Lahr. Bei den Dressur-Junioren gewann Ronja Fischer aus Kippenheim Silber. Gerhard Reichenbach aus Ichenheim errang in zwei Prüfungen des "Oldie-Cups" beachtliche Erfolge: In einer M*-Dressur verpasste er nur um Zehntelpunkte den Sieg, in einer weiteren M*-Dressur wurde er Dritter.

Weitere Informationen: www.rv-ichenheim.de