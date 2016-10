FC Wolfach – SC Hofstetten II 5:3 (3:0). Der FCW zeigte sich nach der Niederlage in Schweighausen vor eigenem Anhang gut erholt und schickte Hofstettens Reserve mit 5:3 geschlagen auf die Heimreise. Dabei profitierte Wolfach von einer guten ersten Hälfte. Den nach Wiederbeginn folgenden Anschlusstreffer konterte der FC postwendend mit dem 4:1. Dann kam der Gast sogar näher heran, ehe Markowski für den Endstand sorgte. Tore: 1:0 Pracht (4.), 2:0 und 3:0 Strachinariu (7. + 45.), 3:1 Krämer (56.), 4:1 Rheinberger (41.), 4:2 und 4:3 Schulz (70. + 75.), 5:3 Markowski (78.). SV Dörlinbach – SV Hausach II 9:1 (5:1). Der SVD präsentierte sich gestern daheim gewohnt torgefährlich, schickte die Hausacher Reserve mit einem Neuner-Pack geschlagen wieder zurück ins Kinzigtal. Aber eins können die Gäste von sich behaupten: das erste Tor erzielt zu haben. Doch als Dörlinbach dann innerhalb von zehn Minuten die Wende einleitete, wars um die Gäste geschehen. Tore: 0:1 Mihic (18.), 1:1 S. Lauer (19.), 2:1 J. Singler (26.), 3:1 Hummel (29.), 4:1 J. Singler (34.), 5:1 Himmelsbach (38.), 6:1 Rothweiler (54.), 7:1 Lauer (69.), 8:1 und 9:1 D’Adamo (78./FE + 84.). FV Biberach – SG Schweighausen 0:3 (0:1). Der FVB zeigte sich im Heimspiel gegen die SG aus Schweighausen nicht unbedingt von der Schokoladenseite. Und somit hatte man nicht den Hauch einer Chance, sich auch nur annähernd in die Siegerliste zu spielen. Die Bergelf merkte mit zunehmender Spieldauer, dass man nicht nur einfach, sondern dreifach punkten kann. Und so nahmen sie auch das Heft in die Hand und siegten hochverdient. Tore: 0:1 S. Kürz (30.), 0:2 M. Bauer (78.), 0:3 M. Bauer (88.). FC Ohlsbach – DJK Welschensteinach 2:6 (0:3). Mit der wohl besten Saisonleistung brachte Welschensteinach dem FC Ohlsbach eine auch in der Höhe verdiente Heimniederlage bei und setzte den Vorwärtsmarsch nahtlos fort. Bei der Braun-Truppe war dagegen noch immer oder schon wieder viel Sand im Getriebe. Warum und weshalb nicht unbedingt ersichtlich, doch die Harmonie der letzten Saison ist der Mannschaft abhanden gekommen. Tore: 0:1 Eigentor (3.), 0:2 Schwendemann (15.), 0:3 Schöner (32.), 1:3 J. Benz (47.), 1:4 Steiner (53.), 1:5 Schwendemann (61.), 2:5 Sikora (62.), 2:6 Schöpf (80.). SV Reichenbach/G – SV Schapbach 3:2 (2:1). Jetzt hat es auch die Wolftäler, den Spitzenreiter erwischt. Die bis gestern unbesiegte Elf von Trainer Schoch musste sich beim Gastspiel in Reichenbach/G erstmals geschlagen geben, bleibt aber weiterhin mit drei Punkten Vorsprung an der Spitze der Liga. Die Gäste erspielten sich dabei zu wenig Tormöglichkeiten, machten aus den wenigen zu wenig. Und genau das war das Trumpfass des gastgebenden SVR. Tore: 1:0 A. Braun (27.), 2:0 J. Braun (36./FE), 2:1 Schmid (45.), 2:2 Eigentor (64.), 3:2 J. Braun (88.). SV Gengenbach – VfR Hornberg 2:2 (0:1). Beim Verfolgerderby zwischen dem SV Gengenbach und dem VfR aus Hornberg gab es keinen Sieger. Und das geht so auch in Ordnung. Denn beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Den Gästen gelang es aber, sich zweimal in Front zu bringen. Die erste Führung hielt eigentlich recht lange, die zweite nur ganze drei Minuten. Doch beide können mit dem Remis recht gut leben. Tore: 0:1 Eigentor (25.),1:1 Schilli (71.), 1:2 Lazar (78.), 2:2 Schilli (81.). SV Zunsweier – Ankara Gengenbach 1:2 (0:1). Eine kleine Überraschung ist aus Zunsweier zu melden. Nicht der bis dato recht überzeugend aufgetretene FVZ taucht in der Siegerliste auf, nein, der Außenseiter aus Gengenbach. Was ist geschehen? Nach einer guten halben Stunde die überraschende Gästeführung durch Sascha Waslikowski. Zunsweier bereinigte dies zwar durch Förster, doch Kalkan nutzte eine Unsicherheit der Heimelf zum Siegtreffer. Tore: 0:1 Waslikowski (36.), 1:1 Förster (62.), 1:2 Kalkan (68.). Rot für Fatih Burak Asik (86.) Gengenbach. TuS Kinzigtal – FC Fischerbach 1:7 (0:4). In Fischerbach ist man sicher froh über den glatten Sieg beim Schlusslicht TuS Kinzigtal. Denn in den letzten Wochen hatte der letztjährige Vizemeister wenig zu lachen, stand in drei Fällen im geschlagenen Feld und kam nur zweimal zu einem Teilerfolg. War das 7:1 gestern in Halbmeil nun die Wende zum Besseren? Man möge es der gebeutelten Truppe um Trainer Kinast mehr als nur wünschen. Tore: 0:1 Rewak (20.), 0:2 Eigentor (34.), 0:3 Summ (37.), 0:4 Rewak (44.), 1:4 Riedel (55./FE), 1:5, 1:6 und 1:7 Rewak (71., 73. + 76.).