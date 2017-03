Ortenau Schapbach vor hoher Auswärtshürde

DJK Welschensteinach – SV Reichenbach/G.. Ebenfalls morgen startet Welschensteinach vor eigenem Anhang gegen den (noch) besser platzierten SV Reichenbach. Dabei gilt es mit einem Sieg die Ausgangslage auf zumindest den zweiten Rang zu verbessern, was aber eine schwere Aufgabe sein wird.

SONNTAG, 13.00 UHR

SV Hausach II – SV Gengenbach. Die zweite Hausacher Mannschaft ist am Sonntag Gastgeber gegen Gengenbach, das wie die DJK Welschensteinach auf einen der beiden ersten Ränge schielt. Der SVG müsste mit einem Sieg dieses Ziel weiter verfolgen.

SONNTAG, 15.00 UHR

FC Wolfach – SV Dörlinbach. Die Wankelmütigkeit des FCW ist dafür verantwortlich, dass die Elf von David und Adrian Karkoschka vorsichtig ausgedrückt nur Rang neun belegt. Wohin heuer die Richtung zeigt, wird sich am Sonntag gegen Dörlinbach zeigen.

FC Fischerbach – Ankara Gengenbach. Auch der FC Fischerbach ist momentan vom Saisonziel ein gutes Stück weg. Die guten Ergebnisse der Vorbereitung lassen jedoch hoffen, dass sich die Mannen von Klaus Kinast heuer bedeutend erfolgreicher präsentieren können. Ein Sieg gegen Ankara ist auf alle Fälle Pflicht.

SG Schweighausen – SV Schapbach. Die Wolftäler wollen unbedingt zurück in die Kreisliga A. Die meiste Zeit blickten die Wolftäler von ganz oben auf die Kontrahenten, doch momentan grüßt das Team nur von Rang zwei. Und der Gang nach Schweighausen scheint alles andere als leicht zu sein.

FC Ohlsbach – SV Zunsweier. Der SVZ hat einen kleinen Vorteil: er durfte schon am letzten Sonntag beim 0:9 gegen den FV Biberach Spielpraxis sammeln. Sicherlich keine große Empfehlung für das Auswärtsspiel am Sonnag in Ohlsbac.

FV Biberach – TuS Kinzigtal. In Biberach kommt es zum Kellerderby zwischen dem FVB (acht Punkte) und dem noch punktelosen TuS Kinzigtal. Biberach hat die Favoritenrolle inne.