Ortenau Schapbach vor der Rückkehr zur Normalität?

VfR Hornberg – SV Zunsweier. Der VfR scheint, auch heuer in der Lage zu sein kräftig um einen Spitzenplatz mitzumischen, so jedenfalls ist das nach neun Spieltagen zu deuten. Der SV Zunsweier war bis zur letzten Heimniederlage auch noch gut mit dabei. Ob das Negativerlebnis Spuren hinterlassen hat, wird sich am Sonntag zeigen.

SV Schapbach – SV Gengenbach. Nun aber zum Spitzenreiter: Nach der zuletzt etwas unglücklichen (ersten) Niederlage hat sich die Schoch-Truppe vorgenommen, den Spiess wieder umzudrehen und zur Normalität drei Punkte zurückzukehren. Gegen Gengenbach durchaus denkbar, aber es wird sicherlich kein Zuckerschlecken.

SV Reichenbach/G – SV Dörlinbach. Nachdem der Ligazweite Spitzenreiter Schapbach geschlagen nach Hause schickte, hofft man bei den Hausherren auch den mit zu den Favoriten zählenden SV Dörlinbach abfertigen zu können. Doch Vorsicht: 47 Tore in neun Spielen sprechen für sich und zeigen die Stärke der Schuttertäler.

DJK Welschensteinach – SV Hausach II. Weiter in Richtung Tabellenspitze marschieren wird wohl die Elf aus Welschensteinach. Wenn die Schwörer-Truppe daheim nur annähernd an die in Ohlsbach gezeigte Leistung anknüpfen kann, muss man ein wenig Angst um die Hausacher Reserve haben.

SG Schweighausen – FC Ohlsbach. Im Bergdorf lief bislang nicht immer alles wunschgemäß. Doch die SG sorgte mit dem letzten "Auswärtsdreier" endlich für eine positive Bilanz. Und der dabei eingeschlagene Weg sich immer näher an die Spitzenclubs heranzutasten, soll auch gegen Ohlsbach fortgeführt werden.

SC Hofstetten II – FV Biberach. Zwei Kellerkinder stehen sich in Hofstetten gegenüber. Dabei ist man, nach einen Blick auf die Tabelle geneigt, die gastgebende Reserve etwas höher als Biberach inzuschätzen, zumal Biberachs Defensive nicht gerade zu den Stabilsten der Liga zählt.