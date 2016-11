Ortenau Schapbach vor der Halbzeitmeisterschaft

SAMSTAG, 16.30 UHR

SG Schweighausen – FC Fischerbach. Sowohl Schweighausen wie auch Fischerbach können mit dem Abschneiden der ersten Halbserie überhaupt nicht zufrieden sein. Welches Team kann seine Bilanz aufmöbeln?

SONNTAG, 12.45 UHR

SV Hausach II – VfR Hornberg. Die Leistung des SV Hausach beim 2:2 in Gengenbach stimmte, nur das Ergebnis nicht. Denn mit der Vielzahl an Chancen hätte man unbedingt gewinnen müssen. Jetzt sieht man einem weitaus größeren Kaliber, dem Tabellenzweiten aus Hornberg entgegen.

SONNTAG, 14.30 UHR

FC Wolfach – SV Gengenbach. Sowohl der FC Wolfach wie auch der SV Gengenbach sind nur deshalb im Mittelfeld angesiedelt, weil ihre bisherigen Auftritte einfach zu wechselhaft ausfielen. So wird wohl wieder einmal die bessere Tagesform das Zünglein an der Waage spielen.

FV Biberach – SV Reichenbach/G. Der FV Biberach kommt einfach nicht unten heraus. Im letzten Spiel beim Tabellenführer verkaufte man sich zwar teuer, doch am Ende gewann wiederum der Gegner. Mit dem Tabellendritten aus Reichenbach/G reist nun wieder ein Spitzenverein an, gegen den es zu punkten kaum reichen wird.

FC Ohlsbach – SV Schapbach. Der SV Schapbach führte die meiste Zeit die Liga an. Und jetzt heißt es, diese Position in die Halbzeit zu retten und die Herbstmeisterschaft einzufahren. Beim, allerdings recht wankelmütigen FC Ohlsbach dürfte ein Sieg gar nicht so leicht in die Tat umzusetzen sein.

TuS Kinzigtal – SV Zunsweier. Der SVZ hat stark begonnen, doch dann genauso stark nachgelassen, zieht jetzt aber so langsam wieder an. Beim Schlusslicht in Halbmeil müsste der Aufwärtstrend mit einem Sieg bestätigt werden.