Ortenau Schapbach I verspielt seinen Vorsprung

SKC 86 Schapbach I – SKC Unterharmersbach II 3,0:5,0 (3016:3061). Dieser Kegelkrimi war an Spannung nicht mehr zu überbieten, Schapbach lieferte sich gegen Unterharmersbach einen harten Kampf, den die Gäste aber am Ende für sich entschieden. Mit diesem Sieg kletterte der SKC Unterharmersbach auf den zweiten Tabellenplatz. Zu Beginn holte Sönke Wagner mit 524 Holz souverän den ersten Mannschaftspunkt. Hermann Schrempp, der trotz Knieprobleme kegelte, musste mit 491 Holz den Punkt abgeben. Das Spiel stand 1:1 mit elf Holz Vorsprung für die Schapbacher. Urs Waidele (537) und Klaus Armbruster (499) punkteten jeweils und erhöhten den Vosprung auf 3:1 und 71 Holz. Jetzt hatte der SKC den Heimsieg vor Augen, doch bei den beiden Schlusskeglern lief es überhaupt nicht. Mario Dieterle kegelte nur 480 Holz und auch Walter Armbruster schaffte nur 485 Holz, was die Gäste gnadenlos ausnützten und an den Schapbachern noch vorbei zogen.

SKC 86 Schapbach II – KC Zusenhofen 5,0:3,0 (2898:2865). Auch diese Partie war sehr eng und erst die Schapbacher Schlusskegler stellten den Sieg sicher. Thorsten Armbruster (463) und Hans-Jürgen Weis (472) gaben zu Beginn beide Punkte ab und Schapbachs "Zweite" hatte einen Rückstand von 66 Holz. Auch Erich Schmid (441) blieb ohne Zähler.Herbert Schrempp (489) ließ seinem Gegner keine Chance und holte den Punkt, doch der Vorsprung der Gäste vergrößerte sich erneut, nun auf 93 Holz. Erst durch Bernhard Schmieder (508) und Fabian Schmider (525) wurde die Partie am Ende noch deutlich gedreht. Beide holten den Mannschaftspunkt und machten 125 Holz gut, wodurch der SKC Schapbach am Ende noch mit 33 Holz gewann und den zweiten Saisonsieg perfekt machte.