(jsc). Der SV Dörlinbach bleibt dem weiter ungeschlagenen Spitzenreiter Schapbach hart auf den Fersen. SV Dörlinbach – FV Biberach 10:1 (5:1). Die Hausherren hatten einen Auftakt nach Maß: Nach zwei Minuten hieß es nach Freistoß 1:0. Und danach wurde das Spiel für Dörlinbach zu einem Selbstläufer. Tore: 1:0 Himmelsbach (2.), 2:0 J. Singler (16.), 3:0 Hummel (24,.), 3:1 Ringwald (29.), 4:1 T. Rothweiler (39.), 5:1 T. Beck (42.), 6:1 und 7:1 T. Rothweiler (53. + 57.), 8:1 Hummel (69.), 9:1 Himmelsbach (80.), 10:1 M. Lauer (88.). FC Wolfach – FC Ohlsbach 1:0 (1:0). Ein erkämpfter Sieg. Denn die bislang enttäuschend in Erscheinung getretenen Gäste wussten sich gegenüber den letzten Vorstellungen zu steigern. Das goldene Tor für Wolfach erzielte Ujkani in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts. Tor: 1:0 Beha Ujkani (45.+1). VfR Hornberg – Ankara Gengenbach 3:0 (1:0). Zwar gelang es dem VfR aus Hornberg, sich für die letzte Niederlage in Fischerbach zu rehabilitieren, doch trotz des glatten 3:0 darf man nicht ganz zufrieden sein. Man tat sich nämlich gegen eine in der Abwehr massiert stehende Mannschaft schwer. Tore: 1:0 Franco Romero (16.), 2:0 Lazar (66.), 3:0 Helder Jorge Santos (85.). Rote Karte für Serkan Aydin (77.), Ankara. SV Schapbach – FC Fischerbach 2:0 (1:0). In einem tollen Spiel verteidigte der gastgebende SV Schapbach im Spitzenspiel die führende Position, brachte gleichzeitig den Gästen die erste Saisonniederlage bei. Julian Krauth sorge früh für eine beruhigende Führung. Die Spannung endete in der vorletzten Minute mit dem 2:0. Tore: 1:0 Krauth (16.), 2:0 Müller (89.). SV Reichenbach/G – SC Hofstetten II 3:2 (2:1). Wussler und Jan Braun sorgten in der ersten halben Stunde gleich zweimal für Jubel im Lager des SVR, doch die Gäste schlugen zurück, nutzen zwei von drei Möglichkeiten zu Toren. Tore: 1:0 Wussler (14.), 2:0 J. Braun (30.), 2:1 Neumaier (35.), 3:1 J. Braun (48.), 3:2 Kaier (69.). SV Gengenbach – SG Schweighausen 5:0 (2:0). Der große Vorteil des gastgebenden Teams war, dass man die herausgespielten Chancen konsequenter nutzte. Hier muss die SG in Zukunft den Hebel anlegen, die Möglichkeiten einfach besser nutzen, dann wird wieder besser. Tore: 1:0 Wörner (3.), 2:0 Müller (30.), 3:0 Wörner (56.), 4:0 Lehmann (75.), 5:0 Miaris (85.). SV Zunsweier – DJK Welschensteinach 1:1 (0:0). Der SVZ ließ sich in der vorletzten Minute noch den Sieg entreißen. Tore: 1:0 R. Meier (68.), 1:1 F. Schöner (89.). TuS Kinzigtal – SV Hausach II 3:4 (3:2). Das Schlusslicht war so nahe an einem Punktgewinn wie schon lange nicht mehr. Zur Pause sah noch alles gut aus. Doch dann wurde der Vorsprung wieder verspielt. Tore: 1:0 Riedel (21.), 2:0 Atia Mohammad (21.), 2:1 Welle (32.), 2:2 Moser (60.), 3:2 Bächle (68.), 3:3 und 3:4 Armbruster (71. + 86.).