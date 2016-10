Ortenau Schapbach gibt Ton an

Ankara Gengenbach – TuS Kinzigtal 5:0 (3:0). Bei der Ankara unterlag der TuS glatt mit 5:0. Der Sieg der gastebenden türkischen Elf geht vollkommen in Ordnung. Denn zum Einen bestimmte der Gastgeber das Geschehen, zum Zweiten hatte man mit Ahmet Celik den Matchwinner in den eigenen Reihen. Er traf gestern gleich viermal ins Schwarze. Tore: 1:0 A. Celik (6.), 2:0 H. Mandirali (31.), 3:0, 4:0 und 5:0 A. Celik (39., 89. + 90.). VfR Hornberg – SV Zunsweier 3:1 (2:1). Hornberg bleibt dem Leader auf der Spur. Der VfR kam im Heimspiel gegen den bislang recht stark in Erscheinung getretenen SV aus Zunsweier zu einem 3:1-Heimsieg und schob sich mit dem siebten Dreier auf Rang zwei nach vorne. Der SVZ witterte, als kurz vor Seitenwechsel der Anschlusstreffer gelang Morgenluft, wurde dann aber ausgekontert. Tore: 1:0 Schwendemann (11.), 2:0 M. Crespo (33.), 2:1 Huber (43.), 3:1 De la Corte (68.) . SV Schapbach – SV Gengenbach 6:3 (2:3). Wie erwartet kehrte Schapbach in die Spur zurück. Das Spiel gegen Gengenbach hatte zwei grundverschiedene Halbzeiten. Der erste Durchgang gehörte den Gästen, die das Eigentor mit drei Treffer konterten. Gut für die Wolftäler der Anschluss noch vor der Pause. Nach Widerbeginn kehrte ein umgwandelter SVS auf den Rasen zurück, gab jetzt klar Ton und Richutng an. Tore: 1:0 Eigentor (19.), 1:1 Miaris (22.), 1:2 Schilli (36.), 1:3 Wörner (36.), 2:3 3:3, 4:3 und 5:3 Müller (39., 62., 63. + 72.), 6:3 Krauth (75.) . SV Reichenbach/G – SV Dörlinbach 1:3 (0:0). Die torgefährlichste Elf dieser Liga aus dem Schuttertal zeigte, vor allem der dreifache Torschütze Tim Roth­weiler, wie man ins Schwarze trifft. Beim SVR gabs lange Gesichter. Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Rothweiler (60., 66. + 75.), 1:3 Jan Braun (90.) . DJK Welschensteinach – SV Hausach II 2:1 (0:1). Welchensteinach tat sich unerklärlicherweise gegen eine sehr defensiv aufgestellte Gästemannschaft aus Hausach bis zum Schluss schwer. Tore: 0:1 D. Mihic (36.), 1:1 N. Schwendemann (55.), 2:1 Heitzmann (73.). Gelbrot Kapular (85.) und rot D. Mihic (88.) beide Hausach. SG Schweighausen – FC Ohlsbach 0:2 (0:1). Die Gäste waren durchweg spritziger und schneller und hatten dadurch auch eine Vielzahl von Tormöglichkeiten. Die SG konnte gestern einfach zu wenig Druck auf den Gegner ausüben. Tore: 0:1 und 0:2 J. Benz (20. + 77.) . SC Hofstetten II – FV Biberach 3:1 (2:0). Mit dem zweiten Saisonsieg über den FV Biberach konnte die LL-Reserve aus Hofstetten nun auch den Gegner in der Tabelle überfliegen. Einsatz und Einstellung wurden mit einem Dreier belohnt. Tore: 1:0 Lupfer (12.), 2:0 Müller (30.), 3:0 Jehle (54.), 3:1 Walter (70.).