(tom). SV Ödsbach – SV Linx II 0:3 (0:0). Ein binnen sechs Minuten erzielter, klassischer Hattrick von Gästestürmer Daniel Schaffelke sollte am Nachmittag zum Alptraum der Gastgeber werden und ihnen die Ohren klingeln lassen. Bis zu den Treffern hatte Ödsbach gewohnt tapfer mitgehalten, aber seine zahlreichen Chancen nicht nutzen können. Tore: 0:1 Schaffelke (67.), 0:2 Schaffelke (71.), 0:3 Schaffelke (73.). SV Oberschopfheim – TuS Legelshurst 2:0. Tabellenführer Oberschopfheim ließ sich auch gegen einen äußerst offensivstarken Kontrahenten nicht vom Kurs abbringen. Ruhig und kontrolliert absolvierten die Gastgeber ihr Spiel gegen Legelshurst, erzielten die Treffer zum richtigen Zeitpunkt und grüßen weiter von oben. VfR Elgersweier – DJK Tiergarten-Haslach 2:0 (1:0). Ein überraschender Ausgang, da den Gästen eigentlich mehr zuzutrauen war. Im Abschluss war die DJK Tiergarten-Haslach allerdings seltsam fad, während der VfR zum Ende beider Halbzeiten im Kopf einfach deutlich schneller war und seine Treffer konsequent erzielte. Tore: 1:0 Weimer (39.), 2:0 Ferreira (90./+2.). SV Appenweier – FV Wagshurst 0:0. Beide Mannschaften neutralisierten sich in einer wenig aufregenden Begegnung ohne große Torraumszenen weitestgehend gegenseitig. Appenweier wurde nach der Pause zwar etwas stärker, gegen die FVW-Abwehr war jedoch an diesem Tag nichts zu holen außer einem Punkt, der letztlich keinem der Teams weiterhilft. SV Renchen – SV Freistett II 2:2. Ein weiteres Remis, das beiden Mannschaften in der Tabelle nicht wirklich weiterhelfen konnte. Renchens Offensivdrang begegneten die Gäste mit defensiver Stabilität. Am Ende war die Teilung der Punkte nicht ungerecht, beide agierten in den 90 Minuten schließlich insgesamt zu ausgeglichen. Tore: SV Stadelhofen II – FV Zell-Weierbach 2:2 (0:0). Das Auge, mit dem die Gäste gestern Stadelhofen verließen, war blau und blutunterlaufen. Von Einstellung, Konzept und Auftreten war Stadelhofen deutlich besser, es fehlte alleine an der nötigen Cleverness, den verdienten Sieg am Ende auch nach Hause bringen zu können. Tore: 0:1 Falk (49.), 1:1 Dörflinger (51./FE), 2:1 Rohrer (83.), 2:2 Zimmer (90./+2.). TuS Windschläg – FV Auenheim 1:1 (1:0). Für die Gäste war der Punktgewinn im Abstiegskampf zu wenig. Obgleich mit Sand der erste Absteiger bereits festzustehen scheint, kommt Auenheim aktuell noch nicht aus den Fängen des Kellerkampfs frei. Windschläg reichte eine solide Leistung. Tore: 1:0 Westermann (6.), 1:1 Celik (48.). Gelb- rote Karte: Windschläg (86.). SC Sand – FC Ottenheim 1:3. Die Gäste aus dem Ried feierten den nächsten Erfolg, der allerdings tabellarisch betrachtet auch ein Pflichtsieg war. Damit wurde der Abstand nach unten noch weitervergrößert und die Position im Mittelfeld einigermaßen stabilisiert, während Sand wohl bereits für die Kreisliga B zu planen beginnen kann.