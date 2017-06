Ortenau Schätzle tritt kürzer

Der sportliche Leiter Harald Bächle überreichte als Dank und Anerkennung für das langjährige Engagement ein Erinnerungspräsent.

Zuletzt stand Schätzle aus beruflichen Gründen als Kapitän nur noch für die Reserve zur Verfügung, die am letzten Spieltag mit einem überzeugenden 5:1-Sieg wie im Vorjahr wiederum in der C3 Kinzigtal Vizemeister wurde. In der Laudatio des sportlichen Leiters kam zum Ausdruck, dass Schätzle die Kickstiefel allerdings noch nicht ganz an den berühmten Nagel hängen wird, sondern weiterhin in der Altherrenabteilung dem FC weiterhin treu verbunden sein wird.