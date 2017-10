Ortenau SC will Wiedergutmachung betreiben

Der aktuelle Kontrahent ist vom spielerischen Stil her ähnlich angelegt wie vergangene Woche, demnach sollten die Blau-Schwarzen in etwa wissen, worauf sie sich einstellen müssen und was es zu verbessern gilt. "Das waren sie allerdings letzte Woche auch schon. Wir erwarten aber, dass es die Mannschaft diesmal besser löst", merkt Petro Müller, Lahrs sportlicher Leiter, dazu an. Gerade ein Sektor muss mit mehr Leben erfüllt werden, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. "Das Zweikampfverhalten muss besser, konsequenter und mit dem allerletzten Willen geführt werden. Das hat gegen Kuppenheim um einige Prozentpunkte gefehlt", sagt der sportliche Leiter im Rückblick.

Auch wenn die Gäste vom Hohentwiel (Platz acht, 15 Punkte) zuletzt zweimal verloren haben, ist dabei zu berücksichtigen, dass das 1:2 beim Offenburger FV vergangene Woche erst sehr spät zustande gekommen ist. Gerade die umtriebige Singener Offensivabteilung um André Kohli und Sven Körner (zusammen zehn Saisontreffer bis dato) ist zu beachten. Während bei den Gästen Francesco Pierro noch längerfristig ausfällt, droht auch Cihad Kabak eine längere Zwangspause. Seine Verletzung aus dem Derby gegen Rielasingen muss wohl operativ behandelt werden. Trotz 30 Gegentreffern will Petro Müller dem Kontrahenten keine schwache Defensive per se attestieren: "Kuppenheim hat ebenfalls schon eine ganze Menge Treffer kassiert, wir haben dort aber dennoch nicht getroffen. Alleine von solchen Zahlen her kann man den Spielausgang nicht ableiten." Zu Hause ist das erklärte SC-Ziel, die Vorwochen-Niederlage als Ausnahmefall abzuhaken und vor eigenem Publikum die wichtigen Punkte zurückzuholen. "Das muss unser Ziel sein", formuliert es Müller entsprechend.

Personell wird sich aufseiten der Gastgeber voraussichtlich nicht allzu viel verändern im Vergleich zur Vorwoche. Janosch Bologna ist ebenso wieder völlig fit wie Dennis Fietzeck. Und auch Hakan Ilhan steht dem Trainer wieder zur Verfügung.