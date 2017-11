Ortenau SC will Derby-Aufwind gegen FC nutzen

"Wir haben eine Hammertruppe, jedoch noch eine Menge Baustellen. Aber dafür macht es die junge Truppe extrem gut", hält FFC-Übungsleiter Ralf Eckert fest. Klar ist, dass auf der anderen Seite auch die Blau-Schwarzen eine bis dato bärenstarke Vorrunde hingelegt haben. Die junge Truppe von Trainer Oliver Dewes weiß mit ihrem Außen-orientierten, direkten Passspiel zu begeistern, was angesichts eines Durchschnittsalters von knapp 23 Jahren als bemerkenswert gelten darf. Der Wille und Ehrgeiz ist da, dem Throninhaber der Verbandsliga zumindest eine Delle in seiner strahlenden Krone zu verpassen. In personeller Hinsicht wird sich bei den Ortenauern nicht allzu viel verändern. Zwar steht Abwehrchef Joe Obosso, der noch immer angeschlagen ist, nicht zur Verfügung. Dafür kehren mit den jüngst gesperrt fehlenden Violand Kerellaj und Simon Witt gleich zwei weitere Alternativen wieder in den Kader zurück. Ab 16.30 Uhr geht es im Clubheim an der Dammenmühle bei der Fastnachtseröffnung rund.

Geschichte und Tradition spielen beim Freiburger FC eine große Rolle: So entstammte Gus Manning, der den Club 1897 gegründet hatte, dem gehobenen, englischen Studentenmilieu. Etikete war wichtig, Zuschauer trugen Hüte und auf dem Platz wurde sich gesiezt. Und der Klub hatte Erfolg: 1907 gewannen die Schwarz-Weißen die deutsche Meisterschaft. 1969 verpasste der FFC nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz den Aufstieg in die Bundesliga. Noch bis in die 1970er-Jahre war der FFC die erste Adresse in der Stadt, der SC Freiburg dagegen der klare Underdog. Von 1977 bis 1982 spielte der Verein in der zweiten Bundesliga. 1994 stieg der FFC sogar von der dritten in die fünfte Liga ab. Nach sieben Jahren in der Verbandsliga (von 2001 bis 2008), erreichte der Verein seinen sportlichen Tiefpunkt schließlich 2009 mit dem Abstieg in die Landesliga. Erst 2012 gelang der Aufstieg in die Verbandsliga. Nach einem kurzen Intermezzo in der Oberliga ist der Traditionsverein dort wieder angekommen. Die Rückkehr in die Oberliga steht jedoch ins Haus.