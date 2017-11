Ortenau SC ringt Primus Freiburger FC nieder

Die Gäste brannten zu Beginn ein Feuerwerk ab: Nachdem die Lahrer Abwehr bei einem langen Ball schlief, stand Alexander Martinelli am linken Strafraumeck viel zu frei, brauchte nur zum 0:1 (3.) einzuschieben. Der FFC überrannte die Gastgeber mit hohem Tempo in den ersten Minuten. Doch die Blau-Schwarzen kämpften sich schnell in die Partie zurück: Eine Flanke von links wuchtete Hakan Ilhan unbedrängt zum 1:1 (7.) in die Maschen.

Fortan sahen 320 Zuschauer Chancen hüben wie drüben: Nur eine Minute nach dem Ausgleich die große Gelegenheit für die Gäste, erneut in Führung zu gehen. Ein Traumpass von Mike Enderle landete bei Martinelli, der am herausstürmenden SCL-Keeper Jonas Witt scheiterte (siehe Artikel "90 Minuten mit") und Aslan Ulubiev zielte zu hoch (36.), während auf der anderen Seite Ilhan frei drüber zielte (25.). Eine abgefälschte Flanke von Konstantin Fries klatsche auf die Latte des FFC-Tors (37.). Das Remis ging nach ausgeglichenen 45 Minuten in Ordnung.

Nach der Pause war ein Sturmlauf der "Rotjacken" zu erwarten. Und tatsächlich vergab Senftleber nach einem Alleingang die große Chance zum 1:2 (48.) – allerdings stand der Angreifer bei der Ballabgabe deutlich im Abseits, der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Das Freiburger Unglück nahm fünf Minuten später Form an. Lahrs Fries, der über die linke Außenbahn mächtig Dampf machte, drang in den FFC-Strafraum ein, Matthias Eggert trat ihm in die Hacken. Folgerichtig entschied Tobias Doering auf Strafstoß, den Ilhan abgezockt zum 2:1 (53.) vollendete. Die Hausherren verteidigten geschickt, schlossen die Räume und erstickten Freiburgs Angriffe im Keim. Nachdem Martin Weschle zunächst an FFC-Schlussmann Tim Kodric scheiterte (67.), wurde die folgende Ecke zweimal im Abschluss geblockt. Einen Hammer Lucca Grössers klatschte Kodric nur ab, Torjäger Weschle staubte zum 3:1 (68.) ab.