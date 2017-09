Der Zeller FV ist nach einer kurzen Durststrecke auf eigenem Sportgelände wieder in die Spur zurückgekehrt, schickte die Reserve des SV Oberwolfach geschlagen wieder nach Hause. SC Kuhbach/Reichenbach – SG Nonnenweier/Allmannsweier 2:2 (2:2). Ein kleiner Lichtblick im Lager der Schuttertäler. Vor eigenem Anhang erkämpfte sich das leider weiterhin sieglose Schlusslicht gegen die Elf aus Nonnen/Allmannsweier Moral, konnte den 1:2-Rückstand durch Bohnert noch vor Seitenwechsel drehen. Am Ende darf von einem hart erarbeiteten Punktgewinn gesprochen werden. Die Verunsicherung ist bei der Kaiser-Truppe immer noch zu spüren. Doch mit dem Remis ist ein Anfang getan, auf der gestern gezeigten Leistung kann aufgebaut werden. Tore: 1:0 Göhringer (9.), 1:1 Barthelmes (19.), 1:2 Eigentor (23.), 2:2 Bohnert (38.). Rote Karte für Frittel (43.) Non-/Allmannsweier. Zeller FV – SV Oberwolfach II 3:1 (0:1). Im ersten Abschnitt standen sich zwei in etwa gleichwertige Teams gegenüber. Zell scheiterte am Pfosten, die Gäste machten es besser, legten kurz vor der Pause vor. Die Hausherren konnten sich aber nach Wiederanspiel merklich steigern, der Wille, endlich wieder zu punkten, war jetzt mehr als deutlich zu spüren. Der Heimsieg war am Ende verdient. Tore: 0:1 Philipp Heitzmann (42.), 1:1 und 2:1 Gibbi Bah (46. + 77.), 3:1 Mohammadi (85.). SV Münchweier – SC Orschweier 0:1 (0:1). Die Truppe von Florian Ey setzte sich gestern mit dem knappen Derby-Sieg in Münchweier die Krone auf, führt nun mit zwei Punkten Vorsprung die Liga an. Unterm Strich gesehen geht der Sieg in Ordnung. Die Gäste hatten eine gute Anfangsphase, vergaßen nur, nach dem frühen Führungstreffer nachzulegen, um für mehr Sicherheit sorgen zu können. Doch mit Routine im zweiten Durchgang ließ man Münchweier kommen, doch der Spitzer-Truppe fehlten zum Ausgleich die zwingenden Möglichkeiten. Tor: 0:1 Metzger (4.). SV Mühlenbach – SV Grafenhausen 3:2 (0:1). Mühlenbach traf daheim auf einen stark aufspielenden Aufsteiger aus Grafenhausen. Gut für die Kinzigtäler, dass die Gäste in Halbzeit eins nur einmal ins Schwarze trafen, ein 0:3 war durchaus möglich. Nach Wiederbeginn unternahm der SV mit drei Einwechslungen einen neuen, aber jetzt erheblich besseren Anlauf, um den Spitzenplatz zu sichern. Nach dem Ausgleich geriet man nach einem Standard wieder in Rückstand. Dann leitete ein Eigentor und Undiszipliniertheiten die Wende zugunsten Mühlenbachs ein. Tore: 0:1 Weis (21./FE), 1:1 Eisenmann (56./FE), 1:2 Sannert (79.), 2:2 Eigentor (81.), 3:2 J. Neumaier (90.). Rot für Witt (56. und gelbrot für Herdrich (90.). DJK Prinzbach – VfR Hornberg 1:4 (0:3). Die DJK geht schweren Zeiten entgegen. Im gestrigen heimspiel gegen den Aufsteiger aus Hornberg setzte es für Prinzach erneut eine glatte Niederlage und der freie Fall nach unten geht weiter. Hornberg profitierte von der starken Verunsicherung der Hausherren, die ebenso nervös wie angeschlagen wirkten. Drei Treffer in den ersten 45 Minuten liesen die Nervosität der DJK noch um ein weiteres ansteigen, und so war an ein Punktgewinn nicht zu denken. Tore: 0:1 (9.), 0:2 (24.), 0:3 (33.), 0:4 (67.), 1:4 (70.). Rote Karte für (47.) Hornberg. SpVgg Schiltach – SV Steinach 1:0 (0:0). Mit dem knappsten aller Ergebnisse besiegte die Spvgg. den Angstgegner aus Steinach und verbesserte sich wieder auf den vierten Rang. Die Zuschauer sahen auf dem Schiltacher Grün zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegneten, ergo eine recht ausgeglichene Partie. Das Spiel lebte von der Spannung, beide Mannschaften boten sich Einschussmöglichkeiten, aber gerecht verteilt. Dass es am Ende doch einen Sieger gab, lag am Schiltacher Matthias Stehle, der spät doch noch ins Tor traf. Tor: 1:0 M. Stehle (89.). SV Kippenheim – FC Kirnbach 1:2 (1:1). Pech für den SV Kippenheim, dass man in wirklich letzter Minute doch noch alle Zähler an den Gegner abtreten musste. Die Elf von Peter Müller hatte sicher mehr Spielanteile, doch viele zwingende Möglichkeiten gab es nicht zu notieren. Nach dem Blitzstart brauchte der Gast eine kurze Zeit, um sich wieder zu sammeln. Dann folgte der Ausgleich. Im weiteren Verlauf zwei Teams, die auf Sieg spielten, den Dreier wollten. Und am Ende gab es auch tatsächlich einen Sieger. Tore: 1:0 Gerken (2.), 1:1 Gutmann (20.), 1:2 Braun (90.). ASV Nordrach – FSV Altdorf II 4:0 (1:0). Am Ende steht ein deutliches 4:0, doch lange Zeit war nicht unbedingt mit einem solch klaren Resultat zu rechnen. Trotz der frühen Führung durch Kimmig tat sich der ASV schwer, die Gäste erwiesen sich als der erwartet starke Gegner. Erst mit dem zweiten und dritten Treffer durch Lang tat sich Nordrach dann etwas leichter, zumal man bis zum Schluss in Überzahl agieren konnte. Tore: 1:0 Kimmig (5.), 2:0 und 3:0 Lang (60. + 85.), 4:0 Kimmig (89.). Gelbrot für Wolters (78.) Altdorf.