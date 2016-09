Ortenau SC macht es unnötig spannend

Bereits in den ersten fünf Minuten hätten ein Fast-Eigentor nach Querschläger sowie ein Abseitstreffer und eine Chance Martin Weschles gut zwei Lahrer Treffer bedeuten können. Doch der Gast versteckte sich nicht, deutete mit schnellem Spiel über die Außen und halbhoch geschlagenen Bällen in den Rücken der Lahrer Abwehr Torgefahr an. Einen solchen Ball verwertete Peter Schubnell zum nicht überraschenden 0:1 (23.), im direkten Gegenzug glich Weschle auf ähnliche Weise für den SC Lahr aus (25.).

Nach zwischenzeitlichem Leerlauf nutzte Dennis Häußermann freien Raum im Neustädter Zentrum. Aus 20 Metern zimmerte die SC-Nachwuchskraft den Ball als Schlenzer zum 2:1 in den Torwinkel (34.). Doch im Umschalten auf die Defensive wirkten die Hausherren weiter nicht souverän. Sam Samma und Stefan Ketterer schürten immer wieder Unruhe zwischen den SC-Abwehrlinien, in diesem Fall scheiterte Ketterer am aufmerksamen Lahrer Schlussmann Dennis Fietzeck (35.). Auch unmittelbar nach der Pause war Fietzeck gefordert, der gegen Samma die Führung hielt.

Allmählich zogen die Ortenauer wieder die Zügel an, Hakan Ilhan hatte das 3:1 auf dem Fuß, legte sich jedoch den Ball zu weit vor (58.). Erst in der 71. Minute fiel die vermeintliche Entscheidung: Der fleißige Martin Weschle erlief einen langen Ball, legte zurück auf Ilhan, der geschickt verzögerte und zum dritten Lahrer Treffer vollendete.