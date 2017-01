Ortenau SC Lahr wird erst im Finale gestoppt

(tom). Im Team des Siegers gab es einen weiteren Gewinner: Daniel Künstle wurde als bester Torhüter ausgezeichnet. Er wiederholte damit seine Auszeichnung aus dem Vorjahr (damals noch im Trikot des Kehler FV) und erhielt sie insgesamt bereits zum dritten Mal (2010 als Torhüter des SC Offenburg). Als bester Torschütze wurde Lukas Raabe (Kehler FV) mit acht erzielten Treffern geehrt.

In den Reihen des Turniersiegers wirkten unter anderem Sascha Reiss und Rainer Hannig mit. Die Truppe gab sich nach der Vorrunde noch recht bescheiden in der eigenen Zielsetzung. "Wir schlagen uns ganz achtbar", meinte Hannig, der den Spaßfaktor der Veranstaltung betonte. "Es ist schön, seit fünf Jahren mit den Jungs zusammenzukommen und gemeinsam zu kicken." Reiss spielte scherzhaft auf das Durchschnittsalter des Allstars-Kaders an: "Wir müssen mit unseren Kräften etwas haushalten. Schließlich sind wir nicht mehr die Allerjüngsten". Immerhin kann Reiss wesentlich besser kicken als Sieger tippen, denn seine Favoritenprognose bezog sich auf Titelverteidiger Offenburger FV.

Doch der dieser Tage auch in anderer Hinsicht Schlagzeilen produzierende Oberliga-Abstiegskandidat scheiterte bereits im Viertelfinale mit 2:3 am SC Lahr. In den weiteren Partien der besten acht Mannschaften setzten sich Gastgeber SV Niederschopfheim (Landesliga) mit 5:3 nach Neunmeterschießen gegen den SV Endingen (Verbandsliga), Freiburg mit 2:1 gegen den SC Offenburg (Bezirksliga) und der Kehler FV (Verbandsliga) deutlich mit 5:0 gegen den FV Schutterwald (Landesliga) durch.