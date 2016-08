Ortenau SC Lahr will Aufwärtstrend fortsetzen

FC-Coach Scheu kann, ebenso wie die Gastgeber aus Lahr, nach wie vor nicht aus dem Vollen schöpfen. "Dadurch, dass gerade urlaubsbedingt noch einige Kräfte ausfallen, schleichen sich bei uns noch Mängel ein. Wenn nach und nach alle Spieler zurückkommen, haben wir genug Arbeit vor uns", so Scheu im Vorfeld der heutigen Partie.

Die Gastgeber gehen optimistisch ins Heimspiel. "Bad Dürrheim ist eine wie Stadelhofen zu betrachtende Mannschaft unserer Kragenweite. Vor eigenem Publikum spielen wir entsprechend auf Sieg", lautet Müllers klarer Wunsch. Personell ändert sich auf Lahrer Seite gegenüber der Stadelhofen-Partie voraussichtlich nichts.

(fis). SV Linx – Kehler FV (heute, 18.15 Uhr). Ein vermeintliches Spitzenspiel mit Akteuren, die sich alle recht gut kennen (unter anderem aus Offenburger Zeiten), steht heute Abend im Hans-Weber-Stadion an. Zwar sind beide Teams derzeit (noch) nicht im oberen Tabellendrittel zu finden, dennoch weckt die Partie das Interesse vieler Fußballfans.

Beide Mannschaften gehen mit Negativerlebnissen ins Rennen. Während Oberligaabsteiger Kehler FV zuletzt in Auggen das Nachsehen hatte und am vergangenen Wochenende spielfrei war, musste der SV Linx gegen den Freiburger FC (2:6) und beim FC Denzlingen (1:4) zwei herbe Pleiten hinnehmen. "Zehn Gegentore in zwei Spielen sind zu viel, obwohl uns keine Mannschaft an die Wand gespielt hat", sagt SVL-Trainer Sascha Reiss. Beim Kehler FV erwartet Trainer Alexander Hassen­stein eine Reaktion seiner Elf. "Aufgrund des laschen Auftretens in Auggen möchte ich heute Abend eine Trotzreaktion sehen. Mein Team hat wohl gemeint, dass nach zuvor drei Siegen in Folge in Auggen alles von allein läuft", so Kehls Coach.

Beide Übungsleiter haben sich zuletzt ein Bild vom Gegner gemacht, Reiss war in Auggen vor Ort. Sein Fazit: "Kehl ist normalerweise ein Oberligist, da das Team auf allen Positionen – bis auf die Sturmzentrale – sehr gut besetzt ist. Wir müssen heute Abend schon alles abrufen, wenn wir Kehl wehtun wollen." Der SV Linx muss auf Dominic Truisi, Nico Hilger und den verletzten Narek Sermanoukian verzichten. Dafür ist Tonio Bayer wieder an Bord.

Für den Kehler FV kann mit einem Blick auf die Tabelle hingegen nur ein Sieg das Ziel sein. "Wenn wir aufgrund der Tabellenkonstellation weiter vorne mitmischen möchten, müssen wir eigentlich gewinnen. Das spielfreie Wochenende war immerhin förderlich für die Regeneration der angeschlagenen Spieler", so Hassen­stein, der bis auf David Halsinger (Flitterwochen) alle Mann einsetzen kann.