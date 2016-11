Ortenau SC Lahr weiß um Denzlingens Stärken

In Denzlingen sollte Trainer Oliver Dewes auf den zuletzt eingesetzten Stamm zurückgreifen können. Fraglich ist noch das Mitwirken von Sascha Bohl, Alexandru Ghita und Violand Kerellaj. Sascha Ruf brummte nach einem harten Zusammenprall im Spiel gegen den Freiburger FC einige Zeit der Kopf. Doch der Defensivakteur sollte mitwirken können. Johannes Wirth stand vergangene Woche bereits wieder im Kader der Ortenauer, er soll nun womöglich über einen Teileinsatz an die alte Form herangeführt werden. (fis). Kehler FV – FC Neustadt (Samstag, 14.30 Uhr). Die Hausherren mussten sich zuletzt in Bühlertal mit einem 0:0 begnügen, nachdem die Elf von Alexander Hassen­stein das Hinspiel noch mit 5:0 für sich entschieden hatte.

Doch der Trainer will die positiven Ansätze aus der vergangenen Partie mitnehmen. Dazu zähle, dass die Mannschaft mitunter gut kombiniert und umgeschaltet habe. Dennoch bleibt das Spiel in die Spitze das Sorgenkind der Kehler. Der KFV hinkt hinter dem zwischenzeitlich formulierten Zwischenziel her. Auf 40 Punkte kommen die Grenzstädter bis zur Winterpause nicht mehr, aber zumindest gegen Neustadt und 14 Tage später gegen Auggen sollte man sich mit Siegen vom Heimpublikum verabschieden. "Wir werden immer mehr durchgereicht und die Abstände nach unten sind nicht mehr groß", so Hassen­stein.

Mit Neuling FC Neustadt kommt ein Team ins Rheinstadion, das sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gefangen hat und zuletzt mit einer knappen Niederlage gegen den Freiburger FC und einem Remis gegen Denzlingen überraschte. "Das ist eine kampfstarke Truppe mit einem gefährlichen Sam Samma im Angriffszentrum", warnt der Kehler Trainer.

Wieder mit dabei gegen den FC Neustadt ist Innenverteidiger David Halsinger, dafür steht hinter dem Einsatz von Anis Bouziane nach einer Prellung ein Fragezeichen. Auch Mohamed Kateb ist angeschlagen und Houssam Rhourdaoui an einer Grippe erkrankt.