Ortenau SC Lahr verschläft gegen Auggen die erste Halbzeit

Nach 15 Minuten Leerlauf im zweiten Abschnitt ergriff der SC Lahr etwas stärker die Initiative. Johannes Wirth (61.) und Dimitri Holm (65.) scheiterten mit Weitschüssen an Auggens Torhüter Oliver Gümpel. Die Gäste übten längst nicht mehr den Druck wie im ersten Abschnitt aus, wirkten fahrig und hektisch. Doch trotz vier früher Wechsel konnte Lahr kein Kapital daraus schlagen. Den Hausherren fehlte die Konsequenz im Abschluss sowie die Präzision im Abspielverhalten. "Wir sind zu spät ins Spiel gekommen", bemerkte SC-Trainer Oliver Dewes knapp. Hakan Ilhan (70.) und Janosch Bologna (78.) verpassten zentral völlig freistehend per Kopf, erneut Ilhan und Holm hätten in der Nachspielzeit ebenfalls treffen müssen.

So aber gewannen die Gäste – wenngleich längst nicht mehr so überlegen wie in den ersten 45 Minuten – am Ende völlig verdient. "Souverän ist anders als wir in der zweiten Hälfte, wir haben das Ergebnis mit Glück und Geschick verteidigt", so Minardi. Dewes war mit der Aufstellung und Vorbereitung nicht zufrieden. "Jeder macht Fehler, ich auch. Entsprechend nehme ich das heute auf meine Kappe", sagte er. SC Lahr: Witt; Mik (46. Kerellaj), Ghita, Ruf, Osmanovic, Wirth, Fries, Häußermann (65. Burg), Ilhan, Neu (37. Holm), Weschle (58. J. Bologna). FC Auggen: Gümpel; Lacher (88. Rahoui), Aslan (81. T. Casalnuovo), Strazinski, Ophoven, Caifdalöz, S. Casalnuovo (75. Dold), Wettlin, Khan, Reinecker, Held. Tore: 0:1 S. Casalnuovo (10.), 0:2 Ophoven (28.). SR: Luigi Satriano (Zell im Wiesental). Zuschauer: 203.