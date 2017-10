Ortenau SC Lahr verpasst dritten Sieg in Folge

In einer schwachen Partie konnte sich Lahr beim defensiv eingestellten Gastgeber lediglich einen Punkt sichern. Das blieb nach 90 unterdurchschnittlichen Minuten auch noch das Erfreulichste, fand SC-Vorsitzender Frank Müller. "Das war nicht die Lahrer Mannschaft, nicht das aus den vergangenen Wochen gewohnte Lahrer Spiel. Aber solche Spiele gibt es eben zwischendurch mal", so Müller. Beide Seiten leisteten sich viele Fehler, leichte Ballverluste oder vermeidbare Passfehler. Die Gastgeber setzten auf einen eng gestaffelten Defensivblock, aus dessen Massivität heraus mit langen Bällen nach vorne der Anschein von Kontern erweckt wurde. Das änderte sich über lange Zeit nicht. Die Gäste, mit Blick auf die Pokalpartie gegen Linx morgen wie im Vorfeld angekündigt auf einigen Positionen umbesetzt, tauchten bis Mitte der ersten Hälfte nur einige Male ansatzweise gefährlich in der gegnerischen Hälfte auf. Dabei blieb es, "wir haben uns zu sehr am Gegner orientiert und uns deren Spielweise angepasst", befand Müller. Torlos wurden die Seiten gewechselt, nennenswerte Torraumszenen gab es keine. Auch nach dem Wechsel fanden die Gäste keine Möglichkeit, die dichten Abwehrreihen des FCN zu durchbrechen. Die Einwechslung frischer Kräfte verpuffte wirkungslos. "Nach Ballverlusten hat sich Neustadt sofort taktisch diszipliniert wieder zurückgezogen, konsequent wieder ihren Riegel formiert. Wir haben dagegen nicht die geeigneten Mittel gehabt", erkannte Müller die alles andere als attraktive, aber unheimlich wirkungsvolle Taktik des FC an. In der Schlussphase hätte sich das Spiel sogar noch drehen können. Angesichts von "zwei, drei brenzligen Situationen in unserem Strafraum", so der Vorstand, konnten die Gäste sogar noch froh sein, zumindest einen Zähler mitzunehmen. Ohne ihre stärkste Offensivwaffe Sam Samma beschränkte sich Neustadt notgedrungen auf die Defensive und ließ den SC in diesem einen Spiel an gewisse Tagesgrenzen geraten. FC Neustadt: Kiefer; Gutscher (86. Fischer), Papa, Weerakkody, Bruhn, Heitzmann, Mundinger (60. Ketterer), Katava, Schubnell, D`Antino (84. Gibba), Waldvogel. SC Lahr: J. Witt – Kalu, Obosso, S. Witt – Osmanovic (75. Holm), Grösser (64. Häußermann), Kerellaj, Kassassir – Sen (64. Fries), Weschle, Ilhan. Tore: Fehlanzeige; Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Wittlingen); Zuschauer: 130.