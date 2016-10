Ortenau SC Lahr schiebt Favoritenrolle von sich

(tom). Petro Müller, sportlicher Leiter des Tabellenzehnten (22 Punkte), sieht vor den anstehenden Begegnungen gegen den SC Pfullendorf auf eigenem Platz und kommendes Wochenende beim FC Bötzingen gute Chancen, die eigene Position punktemäßig wieder zu unterfüttern. Dafür müsse der ein oder andere Aspekt aber wieder stärker fokussiert werden. "Zehn Gegentore gegen Mörsch und in Villingen sind ganz eindeutig zu viele. Das ist ein Punkt, an dem die Mannschaft den sprichwörtlichen Hebel ansetzen muss und kann", so Müller. Auch Trainer Oliver Dewes sieht in der defensiven Kompaktheit ein zu verbesserndes Thema.

Zu Gast auf der Dammenmühle ist mit Pfullendorf der 17. des Klassements (elf Punkte). Zwar hat der SCP vier seiner jüngsten fünf Begegnungen verloren, von der Ableitung einer automatischen Lahrer Favoritenrolle ist dennoch abzusehen. "Vergangene Runde haben wir uns gegen Konkurrenten vom Tabellenende meist nicht leicht getan. Es darf sich keiner verleiten lassen, in den Glauben zu verfallen, dass es gegen Pfullendorf mit weniger als 100 Prozent Einsatz funktioniert", warnt der sportliche Leiter.

Doch die Hausherren müssen erst einmal selbst wieder in Richtung Sieg durchstarten. Neben defensiver Stabilität müsse am Wochenende die offensive Qualität wieder zum Tragen kommen, mahnen die Verantwortlichen. "Dass die Mannschaft das vermag, steht außer Frage", unterstreicht Petro Müller.