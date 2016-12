Ortenau SC Lahr meldet sich mit Remis zurück

Der Punktgewinn wurde in einem intensiven Spiel ähnlich hart erkämpft wie beim 3:3 im Hinspiel.

Den Gästen aus der Ortenau war anzumerken, dass sie im letzten Spiel des Kalenderjahrs unbedingt nochmals Zählbares mitnehmen wollten. Dabei war Lahr gerade in den Zweikämpfen von Beginn an auf dem Platz. Es gelang, ein optisches Übergewicht zu erzielen, wobei anfänglich die klaren Abschlüsse fehlten. Das änderte sich, als Markus Neu per Freistoß zum Lahrer 0:1 (37.) erfolgreich war. Allerdings gelang es den Ortenauern nicht, mit diesem Resultat die Halbzeitpause zu erreichen. In der Nachspielzeit war es Fabio Borutta, der aus dem Nichts das 1:1 markierte.

Der Schock für die Gäste folgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Offenbar waren die Lahrer gedanklich noch in der Kabine geblieben, anders ließ sich der leichte Abschluss von Lukas Grünbacher zum 2:1 (46.) nicht erklären. "Zwei, drei Kombinationen durchs Mittelfeld nach dem Anspiel – das Tor war viel zu einfach", sagte Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller später.