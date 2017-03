Ortenau SC Lahr: Martin Weschle gelingt lupenreiner Hattrick

Von Beginn an waren die Blau-Schwarzen bemüht, Druck aufzubauen, schnell in die Zweikämpfe zu kommen, um mit Ballgewinn und Umschaltprozessen Feld und Gegner zu kontrollieren. Ein Konzept, das aufging. Nach einer Viertelstunde vollendete Dimitri Holm einen schön vorgetragenen Angriff zum 0:1. Danach begann die große Zeit von Martin Weschle. Innerhalb von 19 Minuten stand der erfahrene Angreifer dreimal goldrichtig oder vollendete weitere sehenswerte Angriffsaktionen. Mit den Treffern in der 20., 31. und 39. Minute zum 0:4-Zwischenstand schien das Geschehen fast entschieden. "Martin war heute ungeheuer effektiv, hat sämtliche Chancen genutzt, die sich ihm boten", so Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller. Im Gegenzug setzten die Gastgeber ein erstes Zeichen. Torjäger Sam Samma, bis zu diesem Zeitpunkt kaum zu sehen, kam frei zum Abschluss und verkürzte für Neustadt zum 1:4 (40.). Von da an deutete sich bis zur Pause an, dass sich der FCN noch längst nicht aufgegeben hatte.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich dieser Zustand zunächst fort. Neustadt drückte mit Macht, ohne sich aber klarere Möglichkeiten erspielen zu können. Als Samma nochmals erfolgreich zum 2:4 (53.) zuschlug, musste Gästetrainer Oliver Dewes sein Ensemble wieder zu mehr Konzentration anhalten. Allmählich stellten sich die Verhältnisse der ersten 45 Minuten wieder ein, zumal Neustadt dem Tempo-Zwischenspurt auch etwas Tribut zollen musste. Eine weitere SC-Kombination, von Markus Neu erfolgreich zum 2:5 (68.) abgeschlossen, bedeutete die Entscheidung.

Gegen Ende nahm Lahr das Tempo heraus, verwaltete die klare Führung bis zum verdienten Sieg. "Die Mannschaft hatte unter der Woche mit einigen Ausfällen und Krankheitsfällen zu tun. Das mit einbezogen, haben die Jungs von den zehn, 15 Minuten nach dem 1:4 einmal abgesehen, eine dominante und sehr ansprechende Leistung gezeigt", urteilte Müller. Tabellarisch betrachtet seien 36 Punkte bei gleichzeitig elf Zählern zur Abstiegszone "der nächste wichtige Schritt Richtung Klassenerhalt". FC Neustadt: Gantert; Gutscher, Papa, Weerakkody, Bruhn (41. Maier), Ketterer, Heitzmann, Katava (86. Gibba), R. Schubnell (80. Feger), P. Schubnell, Samma. SC Lahr: J. Witt; Osmanovic, Ghita, Mik, Ruf, Wirth (65. Kalu), Fries, Neu, Ilhan, Holm (81. Kehloufi), Weschle (79. S. Witt). Tore: 0:1 Holm (15.), 0:2 Weschle (20.), 0:3 Weschle (31.), 0:4 Weschle (39.), 1:4 Samma (40.), 2:4 Samma (53.), 2:5 Neu (68.). Schiedsrichter: Kevin Kassel (Rastatt) Zuschauer: 120.