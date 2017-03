Ortenau SC Lahr lässt beste Chancen ungenutzt

Gästecoach Michael Santoro sprach hinterher von "einem glücklichen Sieg, den wir uns mit einfachem, ehrlichem Fußball erarbeitet haben". Gegenüber Oliver Dewes war trotz Niederlage mit dem Auftreten seines Teams zufrieden. "Klar tut es weh, ein Spiel so zu verlieren, aber wie die Mannschaft aufgetreten ist, wie viele Chancen sie sich herausgespielt hat, das war absolut okay", so Dewes. SC Lahr: Witt; Mik (65. Kehloufi), Ghita, Fries, Osmanovic, Wirth, Ruf, Häußermann, Ilhan, Neu, Weschle (76. Holm). SV Bühlertal: Zeitvogel; C. Schmidt, Kirschner, M. Keller, S. Keller, Seifermann (75. Müller), Knobelspies (58. Finke), Ganster, D. Schmidt, Alesi (63. El Khallouki), Memisevic (83. Fritz). Tore: 0:1 S. Keller (9.), 0:2 M. Keller (63.), 1:2 Neu (89.). Schiedsrichter: Thomas Renner (Meßkirch). Zuschauer: 180.