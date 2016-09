Ortenau SC Lahr kommt mit einem Lauf

(tom). Die Gegner des SCL haben es dabei in sich. Obgleich die Ortenauer aktuell Erfolge in Serie feiern und den fünften Platz (19 Punkte) belegen, wird weiter jede Aufgabe Schritt für Schritt in Angriff genommen.

Am Samstag führt die Reise zunächst zu einer der absoluten Topmannschaften der Liga. SC-Coach Oliver Dewes zählte die Linxer bereits zum Start zum engeren Kreis der Spitzenteams. So ganz dem eigenen Anspruch konnte man indes noch nicht gerecht werden, Linx ist Sechster (18 Zähler), die Konstanz fehlt momentan. "Der SV hat sich zur neuen Runde namhaft und in großer Zahl verstärkt, ein harter Brocken. Wir kommen mit einem guten Lauf nach Linx, aber sollte es uns gelingen, dort einen Punkt mitzunehmen, wäre das wie ein gefühlter Sieg", sagt SCL-Co-Trainer Stefan Schlageter.

Am Einheitstag treten die Ortenauer dann im heimischen Stadion Dammenmühle gegen den FC Waldkirch (elf Punkte/Platz 13) an. Erst im Januar hatten sich die Fußballer aus dem Elztal vom Gesamtverein SV Waldkirch gelöst, firmieren jetzt wieder eigenständig. Der Stil bei den Elztälern hat sich durch einige personelle Wechsel, unter anderem den Wegfall von Torjäger Gildas Asongwe, spürbar verändert. Dennoch setzte Coach Benjamin Pfahler in der Vorbereitung bevorzugt auf ein 4-3-3-System. Bis dato wird dafür defensiv der Preis bezahlt, bereits 26 Gegentreffer mussten die Elztäler einstecken.