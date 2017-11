Ortenau SC Lahr gegen Endingen im Spiel nach vorne zu harmlos

(tom). Verbandsliga: SV Endingen – SC Lahr 1:0 (0:0). Ein heißes Duell erlebten die Zuschauer am Samstag im Endinger Stadion "Ernet". Beide Mannschaften waren offensiv ausgerichtet, wollten unmittelbar in Führung gehen. Dazu boten sich schnell Gelegenheiten: Endingen traf den Pfosten (7.), der Abpraller ließ sich nicht kontrollieren. Glück für die Ortenauer in dieser Szene, doch auch Lahr hatte in Form von Martin Weschle die Führung auf dem Fuß. Der Gästeangreifer scheiterte im direkten Duell an SVE-Schlussmann Ron Fahlteich (24.). Schwer gemacht wurde dem SCL das Leben durch Entscheidungen von Schiedsrichter Simon Scharf (Vimbuch), der in seiner Bewertung von Zweikämpfen und bei persönlichen Strafen für den Geschmack der Gäste zu einseitig agierte. Neben dem Fehlen von Johannes Wirth hemmte auch die frühzeitige Verwarnung gegen Violand Kerellaj das Mittelfeldspiel der Gäste. "Die Schiedsrichterleistung war nicht spielentscheidend, hat es uns aber auch nicht einfacher gemacht", kritisierte Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller. Und weiter ging es mit Chancen: Endingen kam erneut zu frei zum Abschluss, diesmal konnte Lahrs Torhüter Jonas Witt einen Fernschuss aus 15 Metern soeben von der Linie kratzen (29.). Nur zwei Minuten später konnte sich Lahrs quirlige Außenkraft Konstantin Fries Raum verschaffen, spielte sich frei und zog ab, verfehlte den langen Torpfosten nur knapp (31.).