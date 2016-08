Ortenau SC Lahr freut sich über drei Punkte

Nachdem zunächst der von Martin Weschle in die Gasse geschickte Dimitri Holm an FC-Torhüter Mathias Demmer scheiterte (50.), brach die stärkste Phase Bad Dürrheims an. Lahr leistete sich wiederholt individuelle Fehler, wurde tief in die eigene Hälfte gedrängt und kam nur selten zur Entlastung. SCL-Keeper Dennis Fietzeck bewahrte seine Mannschaft mehrfach (53./57./59.) vor Gegentreffern. Der 1:0-Vorsprung hing am seidenen Faden und war zu diesem Zeitpunkt mehr als schmeichelhaft.

Der SC Lahr bekam die Partie erst allmählich wieder in den Griff. Nach einem zunächst geblockten Schussversuch vollendete Ilhan zum 2:0 (75.). Die Entscheidung war das noch nicht, der Gast drückte nochmals und verkürzte nach einem Lahrer Fehler zum 2:1 durch den eingewechselten Abdullah Cil (90.). Im Gegenzug standen plötzlich drei Lahrer Spieler frei. Holm schoss zum 3:1-Endstand (90.+1.) in den Winkel. "Der Sieg geht am Ende in Ordnung, die drei Punkte können wir gut gebrauchen. Aber ruhmreich war das zwischenzeitlich nicht gerade", stellte Müller nach der Partie nüchtern fest.

Wie der Lahrer Vorsitzende am Rande der Begegnung auf Nachfrage bestätigte, hat Domenico Bologna sein Engagement als Trainer der U 23 des SC Lahr "aus zeitlichen Gründen" beendet. Bologna bleibt als Spieler der ersten Mannschaft und der U 23 aktiv, die Trainerfunktion beim SC Lahr II und der U 19 obliegt künftig ausschließlich Thomas Heilmann. SC Lahr: Fietzeck; D. Bologna, Röderer (84. F. Mik), Burg, Kerellaj, Ruf, Ghita, Weschle (80. Häußermann), Holm, M. Neu (72. Fries), Ilhan. FC Bad Dürrheim: Demmer; Schwer, Braun, Tadic, Y. Bartmann, Fantov (65. Cil), R. Bartmann, Schaplewski (76. Berg), Compagnucci Almeida (84. Woelke), Rudenku, Detta. Tore: 1:0, 2:0 Ilhan (38./78.), 2:1 Cil (90.), 3:1 Holm (90.+3). Zuschauer: 160.