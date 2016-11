Ortenau SC Lahr freut sich auf Topspiel

(tom). Dabei empfängt der Tabellensechste aus der Ortenau (29 Punkte) mit dem Freiburger FC (Platz zwei/45) eine der absoluten Topmannschaften der Liga. Vier seiner fünf jüngsten Begegnungen hat der FFC für sich entschieden, das Team stellt mit 70 Treffern in 18 Partien die beste Offensive ligaweit. Allein das lässt schon erahnen, was den SC Lahr am Samstag erwarten wird.

Zu verlieren gibt es aus Sicht der Hausherren praktisch nichts, mit der aktuellen Punktzahl stehen die Blau-Schwarzen im gesicherten Mittelfeld. Auch wenn Trainer Oliver Dewes zumindest nach außen hin immer wieder zum Ausdruck bringt, die Entwicklung der Mannschaft und das Aufrechterhalten des aktuellen Niveaus seien ihm wichtiger als Blicke auf die Tabelle, bleibt festzuhalten, dass der bisherige Weg durch die mit voraussichtlich fünf Absteigern gespickte Saison überraschend unaufgeregt verlief. Weder der unter anderem schweren Kontrahenten geschuldete schwere Start wurde überbewertet, noch die folgende lange Serie ohne Niederlage. Überraschend deshalb, weil man beim Verbandsligisten oder seinen Vorgängervereinen in der Vergangenheit schon andere Begleitumstände gewohnt war.

Gegen Freiburg gehen die Lahrer, voraussichtlich erneut mit dem zuletzt angestammten Kader, als entspannter, aber auch kämpferisch gesinnter Außenseiter ins Rennen. Eine Überraschung gegen das zweitbeste Team der Liga ist keine Selbstverständlichkeit. Zuzutrauen ist sie dem SCL, der auch beim 1:2 im Hinspiel alles andere als chancenlos war, durchaus. (fis/uk). SV Bühlertal – Kehler FV (Samstag, 14.30 Uhr). Der Zug nach oben scheint für den Siebten Kehler FV längst abgefahren. Nach der unnötigen Pleite in Bad Dürrheim geht die Reise der Grenzstädter zum Tabellenzwölften SV Bühlertal, das Hinspiel gewann Kehl mit 5:0.