Ortenau SC Lahr empfängt konterstarke Gäste

Die besten Erinnerungen haben die Lahrer Kicker (Platz drei, 13 Punkte) nicht gerade an die Gäste aus Mörsch (Platz 13, neun Punkte). "Gerade vergangenes Jahr sind wir zu Hause immer wieder angerannt und gleich mehrfach gnadenlos ausgekontert worden. Mörsch ist nicht gerade ein Lieblingsgegner, wir haben da schon eine gewisse Rechnung offen."

Das sollte laut Angaben von Lahrs sportlichem Leiter Pe­dro Müller jedoch am Samstag auch ein großer Ansporn für das Team sein, "erfolgreich gegen diesen Kontrahenten zu Werke zu gehen". Mörsch befindet sich nach der Niederlage gegen Singen derzeit in den Niederungen der Tabelle. Gleichzeitig beträgt der Abstand zu Lahr gerade einmal vier Zähler. "Wir wollen auch gegen Mörsch auf Sieg spielen, um tabellarisch weiter nicht nach unten sehen zu müssen", so Müller. Dabei ist sicherlich auch eine Menge Understatement im Spiel: Schließlich braucht sich der Sportclub, als Tabellendritter lediglich von den derzeitigen "Übermannschaften" der Liga, SV Linx und Freiburger FC in Schach gehalten, in seiner momentanen Verfassung vor keiner Mannschaft der Verbandsliga zu verstecken.

Die Gäste aus Rheinstetten beschreibt Müller als "eingespieltes, in sich gut strukturiertes Team, das sein Heil immer wieder im Umschalt-, vor allem aber im gnadenlosen Konterspiel sucht". Der SC bezahlte in dieser Hinsicht vergangenes Jahr ein hohes Lehrgeld, sollte daher auch seine Lektion gelernt haben. Müller: "Ein Fokus muss am Wochenende unbedingt darauf ausgerichtet sein, dass wir schnell genug in beide Richtungen umschalten. Gerade defensiv stets genügend Akteure hinter dem Ball zu haben, wird gegen Mörsch noch wichtiger als ansonsten schon." Mörsch selbst hat vor der Saison den Klassenerhalt als erklärtes Saisonziel ausgegeben. Kein Wunder, schließlich hatten neben Torjäger Dominic Riedel (13 Saisontreffer) vier weitere Stammkräfte den Verein verlassen.