Ortenau SC Lahr: Dewes und Heilmann verlängern

Auch zu den weiteren Neuzugängen fand er einige Einschätzungen. Admir Osmanovic ist eine Alternative im offensiven Mittelfeld. "Er bringt Verbandsligaerfahrung mit, muss sich aber auch auf den Lahrer Stil einstellen. Während er in seinen vorangegangenen Vereinen vielleicht etwas stärker herausgehoben war, setzen wir darauf, dass er an unserem Kollektivgedanken teilhaben wird", so Petro Müller.

Gespannt sein dürften die Beobachter auch auf den Außenbahn-Wirbler Suja Hotaki. Der Afghane hatte im vergangenen Sommer bereits ein Probetraining absolviert, der Transfer kam aber nicht zustande. Das konnte jetzt im zweiten Anlauf vollzogen werden. Hotaki, der zum Training per Zug aus Waldkirch anreist, sei "ein interessanter Perspektivspieler, der nicht zuletzt dank Oliver Dewes’ Arbeit mit jungen Spielern zu uns wollte", so Petro Müller. Mit den getätigten Verstärkungen sollen die sportlichen Ziele beider Teams – Klassenerhalt in Verbands- und Bezirksliga – realisiert werden. Der sportliche Leiter verspricht sich "durch einen so harten Konkurrenzkampf wie vielleicht noch nie zuvor bei uns" einen zusätzlichen Push für beide Mannschaften.