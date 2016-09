SV Kippenheim – SV Berghaupten 4:3 (1:2). Den Schlüssel zum Sieg hatte wieder einmal Ümit Sen: Mit einem Hattrick in der zweiten Halbzeit drehte er die gesamte Partie. Ein verwandelter Strafstoß von Sen bedeutete die 1:2-Pausenführung der Gäste. Dann folgte die Wende im Spiel zugunsten der Kaiser-Elf, auch wenn der SVB noch Ergebniskosmetik betreiben konnte. Tore: 0:1 Hasan Uka (8.), 0:2 Wussler (22.), 1:2, 2:2, 3:2 und 4:2 Ümit Sen (38./FE, 65, 70. + 74.), 4:3 Bastian (89.). SV Mühlenbach – SV Diersburg 2:1 (0:0) Beim SVM konnte das dritte Heimspiel siegreich beendet werden. Die Bilanz des Aufsteigers daheim: neun Punkte und sieben Tore. Mühlenbach prägte das Spiel durchweg, doch die Gäste trafen als erster, gingen mit einem Vorsprung in die Pause. Die Heimelf agierte weiter nach vorne, schaffte den Ausgleich, Neumaier setzte im Anschluss noch einen oben drauf. Tore: 0:1 Misselwitz (3.), 1:1 Müller (69.), 2:1 Neumaier (74.) SV Steinach – FC Kirnbach 6:1 (4:0) Steinach schickte den Gast aus Kirnbach klar geschlagen auf die Heimreise und bleibt weiterhin ungeschlagen. Die Hausherren nutzten ihre Möglichkeiten, lagen nach 15 Minuten schon 2:0 in Front. Zwei weitere konnten noch vor Pausenpfiff nachgelegt werden. Der FCK eine Halbzeit lang bemüht, hatte auch gute Szenen, doch der SVS war an Effizienz im Abschluss nicht zu überbieten. Tore: 1:0 Blum (4.), 2:0 Kreyer (16.), 3:0 St. Ketterer (24.), 4:0 Kreyer (38.), 5:0 St. Ketterer (52.), 6:0 Kreyer (66.), 6:1 Zampilli (73.) FSV Altdorf 2 – SC Orschweier 3:3 (0:0) Im Derby zwischen Altdorf und Orschweier gab es keinen Sieger, was an der Anfälligkeit beider Mannschaften für Konter lag. So fiel nach dem 2:3 in der Schlussminute in der Nachspielzeit der erneute Ausgleich. Obwohl die Gäste in Halbzeit eins Vorteile hatten, ging es torlos in die Pause. Dann wechselte jeweils die Führung, aber keiner konnte den Vorsprung ins Ziel bringen. Tore: 0:1 Eigentor (32.), 1:1 Stückle (65.), 2:1 Winterhalder (68.), 2:2 Schwab (74.), 2:3 Stürz (90.), 3:3 Stückle (90.+3).Rot für Kißling (52.) Altdorf. SV Münchweier – SSV Schwaibach 4:1 (4:0) Zu Beginn sah es nicht nach einem Heimerfolg für Münchweiher aus. Dann allerdings zwei schnelle Treffer für die Heimelf, die zu einem 4:0-Stand zur Pause führten. Einziges Highlight nach der Pause war der Ehrentreffer des SSV. Tore: 1:0 M. Spitzer (18./FE), 2:0 Eigentor (25.), 3:0 M. Spitzer (32.), 4:0 T. Spitzer (40.), 4:1 Hoffmann (60.) SC Kuh-/Reichenbach – ASV Nordrach 8:1 (2:0) Mit dem besten Saisonspiel fegte die Heimelf den Gast vom Platz. So engagiert und kampfstark hat man die Schuttertäler Elf schon lange nicht mehr gesehen. Der ASV hatte nicht den Hauch einer Chance. Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Kastrati (10., 20. + 50.), 3:1 (70.), 4:1 und 5:0 Himmelsbach (75. + 80.), 6:1 Ziegler (85.), 7:1 Zucker (87.), 8:1 Himmelsbach (88.). Gelbrot für Koch (89.) K/R. DJK Prinzbach – SG Non-/Allmannsweier 3:0 (1:0) Die Jung-Truppe feierte daheim ein Erfolgserlebnis . Doch die erste Halbzeit sah zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Ein Freistoß von Jung landete im Gästenetz und weil die DJK kurz nach Wiederbeginn gleich nachlegen konnte, war der Heimsieg vorbereitet, Berger markierte den Endstand. Tore: 1:0 Jung (37.), 2:0 D. Beck (50.), 3:0 Berger (90.+1 ) FV Dinglingen – Spvgg. Schiltach 4:2 (3:0) Dinglingen durfte sich über drei Punkte freuen. Dinglingen dominierte die ersten 45 Minuten, daraufhin legte der Neuling bis zur Pause gleich dreimal vor. Die Gäste kamen auf 2:3 heran, Modou’s 4:2 war dann die Entscheidung. Tore: 1:0 Schäfer (12.), 2:0 Votteler (19./FE), 3:0 Benekay (36.), 3:1 M. Stehle (51.), 3:2 Kimmig (63.), 4:2 Modou (68.).