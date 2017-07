Ortenau SC Hofstetten überrascht mit zweiten Rang

Eingeladen waren der FC 08 Villingen (Meister der Fußball-Verbandsliga und Aufsteiger in die Oberliga), der Kehler FV (Absteiger aus der Oberliga in die Verbandsliga), der Offenburger FV (Absteiger aus der Oberliga in die Verbandsliga) und der SC Hofstetten (Meister der Landesliga Südbaden und Aufsteiger in die Verbandsliga).

Zusammen mit dem SV Hausach (Landesliga Südbaden) sah der Spielplan jeder gegen jeden mit der Spielzeit von 25 Minuten vor.

Der SC Hofstetten trennte vom FC 08 Villingen zum Auftakt mit 0:0, besiegte den Kehler FV mit 1:0 durch ein Freistoßtor von Nico Obert, gewann den SV Hausach mit 1:0 durch einen Kopfballtreffer von Sebastian Bauer und spielte 1:1 gegen den Offenburger FV. Nach Führung des OFV besorgte Mathias Weinzierle den Ausgleich, was der Elf von Martin Leukel den zweiten Platz – punktgleich hinter FC 08 Villingen bescherte.