Ortenau SC Freiburg, der "Club" und Hoffenheim

(phs/sey). Gespielt wird in den Altersklassen C- und B-Juniorinnen. Die Futsal-Meister der Landesverbände Bayern, Hessen, Württemberg, Baden und Südbaden kämpfen dabei um den Titel – das Teilnehmerfeld kann sich also sehen lassen.

Am Samstag, 4. März, treffen ab 12 Uhr die C-Juniorinnen des SC Freiburg, der TSG Lützelsachsen und des TSV Tettnang (Gruppe A) sowie die Spvgg. Greuther Fürth, der SC Sand und MSG Bad Vilbel aufeinander (Gruppe B). Das Finale findet um 16.45 Uhr statt, anschließend folgt die Siegerehrung.

Am Sonntag, 5. März, findet ab 12.30 Uhr das Endturnier der B-Juniorinnen statt. Die Mannschaften des SC Sand, von 1899 Hoffenheim und des FSV Hessen Wetzlar (Gruppe A) sowie des SV Alberweiler, 1. FC Nürnberg und des Hegauer FV (Gruppe B) haben sich qualifiziert. Das Finale steigt um 16.45 Uhr, die Siegerehrung schließt sich an.