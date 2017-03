Ortenau Savenkov schwimmt zu fünf Titeln

Wie der Lahrer Nachwuchs präsentierten sich auch die erfahreneren Wettkampfschwimmer der ersten Mannschaft in starker Form.

Nick Hoffmann ist auf den Freistilstrecken nicht zu bezwingen

An Nick Hoffmann (16) führte in dessen Jahrgang über die Freistilstrecken kein Weg vorbei, er holte Gold über 100, 200 und 400 Meter. Über 50 Meter stellte der Gymnasiast mit 26,27 Sekunden einen neuen Lahrer Langbahnrekord auf und qualifizierte sich vorzeitig für die Süddeutschen Meisterschaften 2017. Gleiches gelang Julien Schell, der das Ticket für die hochklassige Veranstaltung über die gleiche Strecke in 26,51 Sekunden löste.

Karlis Lozbergs (15), der über 400 Meter Freistil und 200 Meter Rücken zum Jahrgangstitel schwamm, fehlten über 100 Meter Freistil indes in starken 58,55 Sekunden nur 0,05 Sekunden zur Qualifikation. Diese kann dem Kuhbacher Vorzeigeathleten jedoch in drei Wochen bei den Landesmeisterschaften in Neckarsulm noch gelingen.

Die 14-jährige Brustspezialistin Sophia Puchinger präsentierte sich ebenfalls in Topform. Mit 1:25,79 Sekunden über 100 Meter und 3:00,99 Minuten über 200 Meter holte sie Jahrgangsgold und sicherte sich die Qualifikation für die kommenden Landesmeisterschaften in Neckarsulm, genau wie die mit 18 Jahren Älteste im Lahrer Team Jaqueline Kolling, deren Auftritt insbesondere über 100 Meter Brust in 1:23,69 Minuten ihre Formkurve nach überstandenen Knieproblemen wieder steil aufwärts zeigen lässt. Lea Wölfle (16) kam an ihre persönlichen Bestzeiten nicht heran, die Freistilspezialistin siegte dennoch über 400 Meter und holte sich zwei weitere Vizejahrgangstitel.

Obwohl gesundheitlich angeschlagen, schafften es Lisa Doufrain (16) und Frederik Pfeifer (14) zu Podesträngen und mehrfachen erfolgreichen Landesmeisterschaftsqualifikationen. Auch Yannick Scherrer (16) löste noch das Ticket für Neckarsulm und ergänzte die Lahrer Männerstaffel, die mit Schell, Lozbergs und Hoffmann über 4x50 Meter Freistil in 1:48,47 Minuten und 4x50 Meter Lagen in 2:03,54 Minuten jeweils Bronze in neuer Lahrer Langbahnrekordzeit holte.

Das Lahrer Team ergänzten mit teils deutlichen Steigerungen der persönlichen Bestleistungen Daria Ermantraut, Caroline Will, Kira Bauer, Edvin Hirsch und Lara-Marie Karl.

