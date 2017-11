(uk). Zum ersten Mal reiste der SC Freiburg als Tabellenführer zu einem Auswärtsspiel. Neben der Rivalität zwischen beiden Vereinen sorgten langandauernde Regenfälle und der starke Wind für zusätzliche Reizpunkte. Die Gäste kamen in der ersten Viertelstunde mehrfach zu Strafraumszenen, dann befreite sich Sand über den Kampf immer mehr aus der Umklammerung. Nach den ersten Abschlüssen erkämpfte sich Sylvia Arnold, im Sommer wie Wagner aus Freiburg nach Sand gewechselt, an der Außenlinie einen Eckball. Verena Aschauer trat die Ecke vor den langen Pfosten und der Ball fiel nach missglückter Kopfballabwehr von Sarah Puntigam zum 1:0 ins Freiburger Tor (24.). Der SCF hatte danach weiterhin mehr Ballbesitz, doch Sand stand in der Abwehr deutlich besser. Nach einer Flanke von Giulia Gwinn verpasste Hasret Kayikci nach einer Direktannahme den Ausgleich (29.). Ein schneller Konter mit Pass von Nina Burger nach links zu Jana Vojtekova ermöglichte die nächste Sander Chance. Doch Nationaltorhüterin Laura Benkarth lenkte den Schuss aus 18 Metern im letzten Moment über die Latte. Freiburg kam mit viel Schwung aus der Kabine. Nach Flanke von Julia Simic verpasste zuerst Giulia Gwinn den Ausgleich (49.) und eine Minute später verfehlte Lina Magull nur knapp das Sander Tor. Nachdem die Gastgeberinnen den Ball nicht aus dem Strafraum befördern konnten, kam ein Abpraller zu Klara Bühl, die flach zum 1:1 (54.) traf. Doch Sands Antwort kam prompt. Carolin Schiewe foulte Nina Burger 20 Meter vor dem Tor und Jana Vojtekova verwandelte den Freistoß rechts oben unter die Latte zur 2:1-Führung (58.). Zehn Minuten später lenkte Carina Schlüter einen Schuss von Kayikci mit einer starken Parade zur Ecke. Nach Vorlage von Anne van Bonn stand Jana Vojtekova plötzlich frei, vergab aber die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Freiburgs Druck wurde immer stärker und nach einer Flanke von Gwinn köpfte Lina Magull am Fünfmeterraum freistehend den 2:2-Ausgleich (85.). Die Gäste drängten anschließend noch auf den Siegtreffer, doch Sand brachte das Unentschieden über die Zeit. "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, auch wenn wir nicht alles verhindern konnten", sagte Sands Trainer Sascha Glass und freute sich über die Standardstärke: "Wir üben das jeden Freitag im Training und hängen extra eine halbe Stunde dran." Für SCF-Trainer Sven Scheuer war das Auslassen der Chancen Grund für das Unentschieden: "Letzte Woche hatten wir gegen Wolfsburg das Glück, dieses Mal das Pech. Das Spiel könnte auch 7:3 für uns enden." Sand: Schlüter; Santos, Caldwell, Vetterlein, Aschauer, Feiersinger (88. Savin), van Bonn, Tietge, Vojtekova (90.+2 Nikolic), Arnold (75. Meyer), Burger. Freiburg: Benkarth; Gwinn, Schiewe Puntigam, Lahr, Bühl, Simic (67. Minge), Fellhauer (86. Knaak), Magull, Kayikci, Petermann (46. Hegenauer). Zuschauer: 725. Schiedsrichterin: Marina Wozniak (Herne). Tore: 1:0 Aschauer (24.), 1:1 Bühl (54.), 2:1 Vojtekova (58.), 2:2 Magull (85.).