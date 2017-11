(uk). Mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den abstiegsgefährdeten FF USV Jena vergrößerte der Ortenauer Fußballer Erstligist SC Sand den Abstand zu der Abstiegszone. Den Siegtreffer erzielte die eingewechselte Milena Nikolic. Der SC hatte mehr Spielanteile, ohne sich gegen die laufstarken Gäste entscheidend in den Strafraum zu kombinieren. Mitte der ersten Halbzeit befreite sich der USV immer mehr vom Druck und kam zu einigen Kontern, die aber keine Gefahr für das Tor von Carina Schlüter brachten. Sand entwickelte nach der Pause wieder mehr Druck und setzte sich in der Hälfte der Gäste fest. Nach einer Flanke von Jana Vojtekova traf Leticia Santos freistehend die Querlatte (57.). Sands Chancen nahmen zu. Justin Odeurs fischte nach einer Flanke von Savin den Ball vom Kopf von Arnold (63.) und Vetterlein köpfte einen Freistoß von Vojtekova knapp neben das Tor (65.). Eine Minute später vergab Verena Aschauer freistehend aus kurzer Distanz. In der 72. Minute wurde Anne van Bonn im Strafraum zu Fall gebracht und führte den Strafstoß selbst aus. Doch ihr flach geschossener Schuss landete am linken Pfosten. Jena stand unter Druck und Sascha Glass wechselte mit Milena Nikolic eine dritte Stürmerin ein (78.). Fünf Minuten später traf diese aus der Drehung zum 1:0 (83.). Jena warf alles nach vorne, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. "Wir haben in der ersten Halbzeit zu hektisch gespielt, hatten zu viele Ballverluste. Aber es war wichtig, dass die Mannschaft auch nach 80 Minuten ruhig blieb und nicht hektisch wurde" so Glass.