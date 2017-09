Ortenau "Sammeln alle gesunden Spieler ein"

SV Steinach - SV Kippenheim (Sonntag, 15 Uhr). Der SV Kippenheim hat am Wochenende das schwere Auswärtsspiel beim SV Steinach vor der Brust. Zuletzt setzte es für die Truppe von Trainer Peter Müller eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen den FC Kirnbach und man hat bislang lediglich einen Sieg auf der Habenseite stehen. Dies soll sich ausgerechnet im Kinzigtal ändern, wobei die Gastgeber als sehr heimstark gelten und alles versuchen werden die drei Punkte zu Hause zu behalten, um den Abstand nach oben zu verringern. FSV Altdorf 2 - Zeller FV (Sonntag, 13 Uhr). Altdorf benötigt dringend Punkte um sich aus der Abstiegszone zu befreien: „Die Moral in der Mannschaft ist gut und wir versuchen gegen Zell wieder besser zu spielen. Wir haben in diesem Spiel absolut nichts zu verlieren und die Favoritenrolle liegt ganz klar beim Gegner", so FSV-Coach Steffen Fleig. "Wir wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen und hoffen, dass die drei Punkte am Ende in Altdorf bleiben." SV Grafenhausen - DJK Prinzbach (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt spielte der SV Grafenhausen stark und musste sich am Ende nur knapp dem Spitzenteam aus Mühlenbach geschlagen geben. Im Heimspiel soll nun ein Dreier gelingen, um den Platz im Tabellenmittelfeld zu sichern. Die Gäste ihrerseits sind ganz schwach in die Runde gestartet und kämpfen jetzt bereits ums Überleben. In Grafenhausen muss dringend gepunktet werden. SV Münchweier - SG Nonnenweier (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt verlor Münchweier das Derby gegen Orschweier mit 0:1 . Nun will man zurück in die Erfolgsspur: "Das Spiel gegen Orschweier ist abgehakt und wir schauen nach vorne, gibt sich SVM- Coach Marco Spitzer optimistisch. "Mit Nonnenweier kommt ein schwerer Gegner auf uns zu, aber wir wollen versuchen zu gewinnen und weiter zu punkten. Wenn wir in der Offensive wieder effektiver und zielstrebiger werden, könnte uns dies auch sicherlich gelingen." SV Oberwolfach 2 - SC Orsch­weier (Sonntag, 15 Uhr). Völliges Neuland betritt der Spitzenreiter aus Orschweier am Wochenende in Oberwolfach. Florian Ey will nach dem Sieg im Derby gegen Münchweier zuletzt die Spitzenposition verteidigen: „Wir haben uns dank einer tollen Mannschaftsleistung den Sieg in Münchweier verdient. Nun fahren wir nach Oberwolfach." Er erwarte ein Kampfspiel, bei dem die Gäste voll dagegenhalten müssen. "Sollten wir an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können, ist sicherlich auch am Sonntag etwas Zählbares möglich“, schätzt Ey die momentane Situation ein. Kreisliga A Nord SV Freistett 2 - FC Ottenheim (Sonntag, 13 Uhr). Die beiden Konkurrenten haben bislang fünf Punkte auf dem Konto und Ottenheims Coach Sebastian Zehnle will Zählbares: "Wir sammeln alle noch übrig und gesund gebliebenen Spieler ein und fahren nach Freistett, um zu punkten", so Zehnle. "Zweite Mannschaften sind immer große Unbekannte, von daher lasse ich mich überraschen, was auf uns zukommt. Dennoch sind Punkte das klare Ziel, am besten alle drei", so Zehnle. (skl). SV Renchen - SV Oberschopfheim (Sonntag, 15 Uhr). Wenn der Begriff "Wundertüte" auf einen Verein zutrifft, dann sicherlich auf den Sportverein Renchen. Nach dem 5:9 im Heimspiel gegen den TuS Windschläg, ein Resultat, das eher an ein Handballergebnis erinnerte, betrieb der SV nur wenige Tage später mit dem herausragenden 7:1-Sieg über den SC Sand Wiedergutmachung. Doch die wechselnde Qualität der Darbietungen auf dem Platz wird auch beim Blick auf die Tabelle deutlich. Lediglich auf dem zehnten Platz steht das Team aus der Grimmelshausenstadt derzeit. An der Offensive liegt es jedenfalls nicht: Mit 20 Treffern stellt Renchen den drittbesten Angriff der Liga. Vor allem Stürmer Bünyamin Günyakti sticht mit bereits zwölf erzielten Treffern heraus. Doch auch beim Gast aus Oberschopfheim stimmt die Angriffsqualität: 33 erzielte Treffer sind es hier.