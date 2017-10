Ortenau Saisonauftakt mit Erwartungen

Die Stärkung des Teamgeists und der Spaß am Sport stehen für Felix und Kathrin Grimm noch vor dem Erfolg. Dauerhaft erfolgreich ist nur eine Mannschaft, die auch außerhalb des Spielfelds eine Einheit bildet. "Wir möchten es erreichen, dass sich alle Spieler wieder weiter entwickeln und das Gefüge der Mannschaft noch fester in sich zusammenwächst", so Felix Grimm. Bereits im Pokalspiel in Engen hat die Mannschaft gezeigt, dass sie durchaus als schlagkräftige Truppe auftritt.