Ortenau S-Springen als Höhepunkt

Das beliebte Turnier in den Limbruchmatten in Langenwinkel erfreut jedes Jahr Reiter und Zuschauer. Neben Dressurprüfungen bis zur Klasse L werden am ersten Wochenende, 4. und 5. März, auch Springwettbewerbe bis zur Klasse M gezeigt. Das nächste Wochenende, 11. und 12. März, gehört dann den Springreitern. Höhepunkt ist die am Sonntagnachmittag stattfindende Springprüfung der Klasse S, in der lokale Reitergrößen wie Timo Beck (Stall Hanauerland) oder der Herbolzheimer Tobias Schwarz mitmischen werden.

Aber auch die Jüngsten haben die Möglichkeit, ihr Können in einem Führzügel- oder Reiterwettbewerb zu zeigen. Der Reitverein kann im Vorfeld 760 Nennungen verzeichnen und "freut sich über das rege Interesse in der noch jungen Saison", schreibt der RVL.

Samstag, 4. März 2017