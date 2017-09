Ortenau Rust fehlt eine "Pferdelunge im Team"

Seelbach will an erste Lahr-Hälfte anknüpfen

FSV Seelbach – SV Oberwolfach (Samstag, 16 Uhr): Das Auftreten beim 0:4 in Lahr hinterließ bei den FSV-Verantwortlichen zwiespältige Gefühle. "Die erste Hälfte war fast schon perfekt, aber dann hat man den Gegner spielen lassen und ist bitter bestraft worden. Gerade das Umschaltspiel muss besser werden", so Seelbachs sportlicher Leiter Patrick Toth. Aktuell klafft beim FSV eine Lücke zwischen überzeugenden Heim- und zuletzt schwächeren Auswärtsauftritten. "Die Mannschaft muss wieder dahin kommen, über den Kampf und ein entsprechendes Auftreten zum Spiel zurück zu finden", fordert Toth. Der Blick auf die Tabelle weist den kommenden Gegner als Elften (sieben Punkte) aus. "Oberwolfach ist eine eingespielte Truppe, die unter normalen Umständen stets in der Lage ist, um die oberen Tabellenplätze mitzuspielen", glaubt Toth. Während sich der Gegner über sein kollektiv überzeugendes Auftreten definiert und in Frederic Burger einen gefährlichen Fixpunkt besitzt, kauen die Gastgeber derzeit vor allem an ihren Problemen auf der defensiven Sechs. "Mit Sascha Roth und Patrick Weber fehlen uns wichtige Akteure im defensiven Mittelfeld, die nicht so einfach zu ersetzen sind", bekennt Toth. Immerhin kehrt Weber kommende Woche wieder zurück, bis dahin heißt die Parole durchhalten. (mat). SV Fautenbach - FV Ettenheim (Sonntag, 15 Uhr): Ettenheim will im Kellerduell den nächsten Sieg einfahren. Die Schützlinge des Trainerduos Griesbaum/Moser gehen mit neu erlangtem Selbstbewusstsein in die Partie, denn man konnte zuletzt mit einem starken Auftritt gegen den Landesliga-Absteiger aus Niederschopfheim glänzen. Die Rohanstädter wollen nun gleich nachlegen und den Anschluss an das Tabellenmittlefeld herstellen. Die Gastgeber haben sich in der neuen Klasse noch überhaupt nicht zurechtgefunden und man hat bislang alle sechs Spiele verloren. Ettenheims Coach Torsten Griesbaum sagt: "Gegen Niederschopfheim haben wir eine klasse Leistung gezeigt. Alle Vorgaben wurden perfekt umgesetzt. Letztlich war es eigentlich ein klassisches Unentschieden-Spiel und es war klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, am Ende auch gewinnen wird. Gegen Fautenbach nun gilt es nahtlos daran anzuknüpfen."