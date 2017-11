Ortenau Running Team Ortenau auf Podest

Jannis Günther überquerte als erster RTOler die Ziellinie in einer Zeit von 16:07 Minuten und erkämpfte sich damit in der MJU23 den achten Platz. Vincent Rösch und Sebastian Moser starteten anstatt in ihrer Altersklasse MJU20 in der MJU23, um gemeinsam mit Günther ein Team bilden zu können. Sie konnten sich trotzdem gut im U23 Feld auf Position 12 und 13 platzieren und waren mit ihren Zeiten von 17:15 Minuten und 18:27 Minuten sehr zufrieden.