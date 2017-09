Ortenau Rumpfteam wegen Stau in Unterzahl

Wie befürchtet, gab es für den SG-Notkader am Sonntag beim TSV Mannheim 3 nichts zu holen. Der dünne Kader musste eine zusätzliche Erschwernis egalisieren: Von vornherein spielten die Gäste mit einem Mann in Unterzahl. Alexander Harter, der von einem Geschäftstermin in Köln anreisen wollte, stand im Stau und traf deswegen nicht rechtzeitig zum Spiel ein.

Die SG verlegte sich auf eine defensive Grundordnung, denn sie musste sich die Kräfte für lange 70 Minuten einteilen. Darunter litten zwangsläufig offensive Aktionen, zu denen es in der ersten Hälfte allerdings kaum kam.

Der TSV spielte eine klare Linie. Die Hausherren hatten jedoch eine vollständig besetzte Bank in der Hinterhand. Sie wechselten beständig, um über die komplette Spieldauer frisch zu bleiben.