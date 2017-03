Ortenau Rumpfteam des HGW schlägt sich wacker

Am Ende war es dann aber wieder fast schon wie gewohnt. Wenn vor allem die Leistungsträger ohne Erholungspausen durchspielen müssen, geht eben irgendwann die Luft aus. Beim 20:25 in der 44. Minute begann sich die Partie zugunsten der Hausherren zu drehen. Zwei Zeitstrafen zwischen der 45. und 49. Minute trugen ebenfalls dazu bei, dass Weinsberg beim 28:27 erstmals in Führung gehen konnte.

Die 53 Minuten zuvor hatten die Gastgeber dem Spiel von Hofweier nur wenig entgegenzusetzen. Tim Stocker führte Regie, Lukas Schade, Sebastian Groh, Marko Bures und Maximilian Schulz vollendeten. Und an Keeper Nebosja Nikolic gab es für die gegnerischen Angreifer kein Vorbeikommen.

Von Beginn drückte das Team von Michael Bohn der Partie den Stempel auf. Schon das 2:5 in der achten Minute überraschte. Doch es kam noch besser aus Sicht der Gäste: 9:16 nach 24 Minuten, 11:18 kurz vor der Halbzeit – Zwischenstände, die hoffen ließen. Hofweier war dabei, die Hausherren an die Wand zu spielen.