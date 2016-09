Ortenau Rücktritt vom Rücktritt: Franz Huber will’s nochmal wissen

Das von Huber zu bearbeitende Aufgabenfeld beinhaltet unter anderem die Faktoren Förder- und Kadertraining, Abstimmung mit Trainern, Rückmeldung an die Vorstandskollegen und Kontakt zu Vereinen. Auch die Organisation von Lehrgängen obliegt Huber. Allein in diesem Jahr sind noch sieben ortenauweite Freitags- und Sonntagslehrgänge geplant.

Zudem hat Huber stets das Ohr am Markt, um Entwicklungen der Trainingslehre zu beobachten. So entstand aus der Zusammenarbeit des gelernten Schreiners mit Landestrainer Frank Fürste (Aichtal) der so genannte "Spinball", ein mittlerweile in Serie gegangenes, intelligentes Trainingsgerät zur Schulung verschiedener Schlagvarianten.