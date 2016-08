Ortenau "Rückmeldungen waren sehr erfreulich"

Ebenfalls ganz vorne landeten beispielsweise Jasmin Reiter (Lahr/Gina Granini) in einer Dressurprüfung der Klasse A und Laura Breithaupt in einem Standard-Spring-Wettbewerb. Die Lahrerin belegte mit den Pferden Lady Power und Belletti die Ränge eins und drei, dazwischen schob sich noch die Ichenheimerin Sofie Riester mit Roxy. Und mit der Kippenheimerin Diana Zeiler (mit Mr. Murphy Platz eins im Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp), Lokalmatadorin Verena Schieler (mit Wembley Siegerin in der Springprüfung der Klasse L) oder auch der Ichenheimerin Lilli Schwärzel (mit Lucie Platz drei in Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit) unterstrichen weitere Aktive ihre starken Vorstellungen.