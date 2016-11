Ortenau Ruder nicht herumgerissen

(tom). HSG-Trainer Thomas Bauert musste auf Torhüterin Katja Maurer (beruflich verhindert) und Julia Frenk (angeschlagen) verzichten. Dennoch spielte die Ried-HSG gegen den Favoriten mutig auf, führte sogar mit 8:3 (10.).

Die durchgängig kompakt und auf einem Niveau besetzten Gäste drehten allmählich auf, wobei ihre Leistungsträgerinnen von der HSG-Abwehr leidenschaftlich bekämpft wurden. Solange die Kräfte reichten, lieferte die Bauert-Truppe eine engagierte Vorstellung gegen den Tabellenführer ab. Das war über 17:17 (40.) bis zum 20:20 (44.) der Fall. Dann aber riss der Kontakt ab, in den folgenden 16 Minuten ließ die SG Schenkenzell nur noch einen Gegentreffer zu. So wurde Meißenheim/Nonnenweier am Ende etwas unter Wert geschlagen, wenngleich am Gästesieg nicht zu rütteln war. "Wir haben heute gegen die eindeutig stärkste Mannschaft in dieser Klasse verloren. Schenkenzell ist durch die Bank ausgeglichen. Selbst wenn drei Leistungsträgerinnen abgedeckt werden, kommen die nächsten drei ohne Qualitätsverlust zum Zug", sagte Bauert. Seiner eigenen Mannschaft bescheinigte er ein mutiges Auftreten. HSG Meißenheim/Nonnenweier: Wohlschlegel, Rauer, Markstahler 1/1, Frenk, Brunner, Erb 4, Fortin 1, Bensch 1, Leppert 3, V. Markstahler 5/3, Herter, Wilhelmi 6. SG Schenkenzell/Schiltach: Schneider, Weiß; Wöhr 6, Schwilk 7/1, B. Fürst, Paul, Schmid, Maier 7, Krause, L. Fürst, Vollmer 3, Eßlinger, Haas 6/2. (seg). HSG Ortenau Süd – HSG Freiburg III 19:29 (11:11). Eine ganz schwache zweite Hälfte und die daraus resultierende siebte Niederlage im siebten Spiel hinterließen bei der HSG Ortenau Süd einmal mehr enttäuschte Gesichter.

Dabei waren die Gastgeberinnen im ersten Durchgang auf Augenhöhe, der erste Punktgewinn lag durchaus im Bereich des Möglichen. Was danach geschah, machte auch Coach Gustav Buchal ratlos. "Vielleicht habe ich in der Halbzeit die falschen Worte gewählt, da nehme ich mich auch nicht aus der Verantwortung. Die zweite Hälfte war das Spiegelbild aus dem Heimspiel gegen Kenzingen."