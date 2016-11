Ortenau RSV setzt die Vorgaben um

Im vorgezogenen Kampf der 86-Kilo-Klasse (Freistil) zeigte Nicolas Knipping mit seinem hart erkämpften Punktsieg über Sven Thiem, wohin an diesem Abend die Reise gehen würde. Bei seinem ersten Einsatz in der Oberliga machte Dennis Zehnle gegen den übergewichtigen Tolga Genc eine gute Figur. Kompromisslos ging Josef Meßner gegen den körperlich klar überlegenen Konstantin Miscenko zu Werke. Mit seinem 14:6-Sieg brachte er seiner Staffel drei Mannschaftspunkte. Johannes Hummel, der in der 61-Kilo-Klasse aufgeboten war, zeigte sich wieder einmal von seiner besten Seite und ließ Dominique Benaissa bei seinem 11:2-Sieg keine Chance. Vor der Halbzeit setzte Martin Himmelsbach noch ein Ausrufezeichen, als er Richard ­Diegel in der dritten Minute auf die Schultern legte und den RSV mit 15:0 in Front brachte. Gegen Alexandru-Viorel Anton stand Felix Jenter auf verlorenem Posten und musste sich überhöht geschlagen geben.

Einen spannenden und ausgeglichenen Kampf lieferten sich Pascal Fehrenbacher und Michael Rieder. Sekunden vor Schluss führte Rieder mit 2:1, als Fehrenbacher eine klare Wertung erzielte und diese jedoch vom Kampfleiter verweigert wurde. Jan Riedl musste sich dem starken Georgier Giorgi Ketiladze in der zweiten Minute geschlagen geben. Nach dem kampflosen Sieg von Dominik Fehrenbacher beendete der im freien Stil angetretene Tomi Hinoveanu die Begegnung mit einem problemlosen Überlegenheitssieg gegen Marcel Weber.