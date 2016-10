Ortenau RSV Schuttertal hat noch viel Arbeit vor sich

Mit dem klaren Sieg setzte der ASV Urloffen ein Zeichen, wonach der Verein unbedingt in der Oberliga bleiben will. Der RSV konnte nur in der Anfangsphase einigermaßen mithalten. Nach der Pause gelang dem RSV Schuttertal durch Raphael Fehrenbacher nur noch ein Sieg, anschließend mussten überraschenderweise alle Kämpfe dem äußerst heimstarken Gastgeber überlassen werden. Für die Athleten von RSV-Trainer Stephan Krämer gilt es nun, die Niederlage schnell abzuhaken, denn am morgigen Dienstag haben die Schuttertäler eine nicht minder schwere Aufgabe vor sich, wenn es gegen Triberg II geht. Die Staffel aus dem Schwarzwald hat großes Potenzial, mit dem man dem RSV große Probleme bereiten könnte.

Mit einem überraschenden und schnellen Schultersieg von Manuel Schmalz über Anton Schwarzkopf eröffnete der RSV die Partie, die Urloffen durch einen Sieg von Lucian Vilcu über Josef Meßner postwendend wieder ausglich. Nach der Niederlage von Felix Jenter zeigte Martin Himmelsbach gegen Patrick Garnier eine kämpferisch und taktisch starke Leistung, mit der er einen Punktesieg errang. Gegen den körperlich klar überlegenen Dimitrij Simagin geriet Johannes Hummel zunächst deutlich in Rückstand, den er aber durch eine tolle Leistung mit zunehmender Kampfdauer noch reduzieren konnte.

Dem klaren Punktesieg von Raphael Fehrenbacher über Simon Batt folgten nach der Pause noch vier Niederlagen von Pascal Fehrenbacher, Tomi Hinoveanu, Dominik Fehrenbacher und Jan Riedl, die teilweise so nicht im Kalkül des RSV waren. (do). Bezirksliga Breisgau-Ortenau: 1885 Freiburg – RG Lahr 20:20; RG Lahr – SA Gries (Dienstag, 17 Uhr, Geroldseckerhalle Reichenbach. Zunächst hatte Lahrs Viktor Hubert im Breisgau keinen Gegner, Alexander Fening musste gegen den starken Octavian Nicoara ran, war jedoch im freien Stil chancenlos. David Ovsjanikov legte seinen Gegner nach nur einer Minute auf die Schultern, doch genauso schnell erwischte es auch den Lahrer Edwin Romme gegen Martin Wachter. Marc Fischer ließ Tariq Masarwah keine Chance, bevor Alex Koppel gegen Stanislav Eryganov verlor. Erwin Semke und Konstantin Demajew hatten beide einen Lauf und besiegten die Kanzler-Brüder. So stand es vor dem letzten Kampf 20:16 für die RG Lahr. Patrick Allgeier traf auf den starken Samuel Mihalache und fand kein Mittel, um ihm Paroli zu bieten. Technisch überhöht musste sich der Lahrer geschlagen geben.