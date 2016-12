Ortenau RSV Schuttertal hält Kampf lange Zeit offen

(eo). Oberliga Südbaden: KSK Furtwangen – RSV Schuttertal 17:14. Die Gastgeber hatten noch einmal alles aufgeboten, um die Begegnung siegreich bestehen zu können. RSV-Trainer Stephan Krämer hatte in seiner Mannschaft kurzfristig noch einige Umstellungen vorgenommen, die sich positiv auswirkten. Am Ende hatte jedoch Furtwangen einige stärkere und erfahrenere Athleten in seinen Reihen, die den lange offenen Kampf zu ihren Gunsten entschieden.